Emergenza maltempo e alluvione in Emilia-Romagna, la diretta: ancora allagamenti e allerta rossa nel Ravennate

Prosegue l’emergenza in Emilia-Romagna, Regione in apnea da giorni sotto la morsa del maltempo che ha mietuto diverse vittime. Il bilancio ufficiale è di 9 persone decedute e migliaia di sfollati, circa 13mila, in tutto il territorio. Allagamenti e devastazione hanno sconvolto la zona, colpita da un’alluvione tragico che ha messo in ginocchio l’intera regione.

“Un incubo, ma ci rialzeremo” ha sottolineato il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, con il Governo che ha promesso interventi per oltre 30 milioni di euro.