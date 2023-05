Esonda il fiume Savio a Cesena per il maltempo: il video delle auto travolte dalla piena, città in ginocchio

Come preannunciato, purtroppo, il fiume Savio è esondato. Il comune di Cesena nelle scorse ore aveva lanciato un avviso spiegando che il pericolo straripamento era molto alto. Un pericolo che si è presto trasformato in drammatica realtà.

Cesena allagata, auto sommerse

Il Savio ha raccolto tutta l’acqua di queste intense ore di pioggia e alla fine c’è stata l’esondazione intorno alle 16. Tanti allagamenti in zona Ponte Nuovo, ex Zuccherificio e via Roversano.

Molte strade sono diventate un “lago” con le auto sommerse dall’acqua: sono già cominciate le evacuazioni.

Cesena, allagata pure la sede della Croce Rossa pic.twitter.com/3OsIZyaWuT — BlackWitch (@sweetlullaby0) May 16, 2023

Evacuazioni e raccomandazioni

Anche la provincia è sotto scacco del maltempo. Nelle scorse ore sono state evacuate intere famiglie a Mercato Saraceno, Bora e Borello. “Le piogge sono riprese da metà mattina dopo una notte di precipitazioni intense e di vento forte – ha detto il sindaco di Cesena Enzo Lattuca in diretta su Facebook intorno alle 12.30 – le situazioni più critiche son al momento nella zona di Borello e nella zona alta di Bora alta dove ci sono le prime famiglie che sono state fatte evacuare dalle loro case”.

A Mercato Saraceno sono state 35 le persone evacuate prima delle 12.30. Prima che esondasse il Savio, il primo cittadino ha lanciato appelli a prestare attenzione, spiegando la drammatica situazione in corso.

Scuole chiuse

“Stiamo tenendo sotto osservazione tutti i corsi d’acqua – ha dichiarato Lattuca -, anche i più piccoli e speriamo che le precipitazioni rallentino nelle prossime ore. Mi appello alla saggezza di tutti i cittadini che spinti dalla curiosità non si avvicinino ai corsi d’acqua per monitorate la situazione. Siamo orientati a chiudere le scuole nella giornata di domani e al 99 per cento le chiuderemo, alle 14 arriverà un’ordinanza. Ci sono cantine allagate nella zona di Borello, Bora, Mercato Saraceno. Ci segnalano una frana che sbarra completamente la strada a Santa Lucia e ci sono treni soppressi”.

Altre zone dell’Emilia Romagna sono state devastate dal maltempo. Tra le città più colpite Bologna e Rimini.