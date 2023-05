Maltempo in bassa Romagna e scuole chiuse a Ravenna: video della mareggiata impressionante, oltre 500 evacuati

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Allerta massima per l’ondata di maltempo che sta colpendo la bassa Romagna. A Ravenna una mareggiata si è abbattuta sui lidi. Forte vento, onde e piogge sul litorale romagnolo.

A scopo precauzionale, i sindaci di Ravenna e Cervia hanno emesso un’ordinanza di divieto di accesso alle spiagge.

Il divieto è valido per tutti tranne che per i titolari degli stabilimenti balneari, per il personale impegnato nella difesa costiera, per i volontari e per il personale impegnato in attività di monitoraggio e protezione civile.

Fonte foto: ANSA Mareggiata nel Ravennata

È assolutamente vietato entrare in acqua e praticare sport acquatici.

Sulla strada provinciale 63, a Zattaglia, si sono verificate due nuove frane (così come nel Bolognese). Le scuole restano chiuse.

La Regione Emilia-Romagna, nel frattempo, ha reso noto che sono 901 gli evacuati per il maltempo: la maggior parte, 528, proprio nel Ravennate.

Altre 199 persone sono state evacuate in provincia di Bologna, 164 nel Forlivese-Cesenate, 10 nel Modenese e 3 nel Reggiano.

Sul territorio sono attive alcune centinaia di volontari della Protezione civile regionale, oltre ai 927 volontari delle colonne mobili del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento e di organizzazioni nazionali.

Situazione critica anche a Riccione, dove si è allagato persino il pronto soccorso.