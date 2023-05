Esondano i fiumi Marzeno e Lamone a Faenza per il maltempo, allagato il centro città. Soccorse persone a nuoto

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Emilia-Romagna in ginocchio. L’ondata di maltempo che ha investito il centro Italia sta provocando disagi e allagamenti nella regione e nelle vicine Marche. Diversi fiumi ingrossati dalle pioggia sono usciti dagli argini invadendo le strade di diverse città, da Riccione a Cesena e Forlì. Allagata anche Faenza, sott’acqua il centro cittadino.

Faenza allagata, esondano i fiumi Marzeno e Lamone

In serata a Faenza, in provincia di Ravenna, sono esondati i fiumi Marzeno e Lamone, che già aveva rotto l’argine destro nelle scorse settimane. Lo ha annunciato il Comune attraverso i propri canali social, spiegando che l’acqua ha invaso le vie del centro cittadino.

Il Comune ha rinnovato l’invito a tutti i cittadini ad andare ai piani più alti possibili e se necessario anche sui tetti. In buona parte della città si registrano interruzioni di energia elettrica.

I vigili del fuoco stanno lavorando per portare in salvo le persone rimaste bloccate ed evacuare gli abitanti.

Le operazioni di soccorso, anche a nuoto

Sono numerose le operazioni di soccorso per portare in salvo cittadini in difficoltà, in particolare anziani e bambini rimasti bloccati nelle case. In azione vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale, personale della Protezione civile e semplici cittadini.

Diverse le persone che sono state raggiunte e soccorse a nuoto o camminando nell’acqua fino al petto o alle ginocchia. Evacuate decine e decine di persone.

Fonte foto: ANSA A Faenza i carabinieri raggiungono persone in difficoltà a nuoto

Bonaccini: “La realtà ha superato le peggiori previsioni”

“La realtà ha superato le peggiori previsioni, è davvero drammatica in molte zone dell’Emilia-Romagna”. Lo ha detto, in un messaggio diffuso sui social, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

“Avevamo decretato l’allerta meteo ma la quantità d’acqua che è caduta martedì ha già raggiunto e in alcuni casi superato quella che era caduta due settimane fa che già era una pioggia per quantità senza precedenti. Abbiamo molte zone dove i fiumi sono esondati o rischiano di farlo”.

“Parte del Bolognese, nel Forlivese-Cesenate, parte del Ravennate e parte del Riminese. Da mezzanotte a mezzogiorno di domani – ha aggiunto – si prevedono ulteriori 60 mm di acqua che possa cadere. La prima cosa è l’incolumità delle persone”.