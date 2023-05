Il maltempo minaccia il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara: la situazione meteo alla vigilia dello show

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

L’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna, con diverse città sott’acqua a causa dell’esondazione dei fiumi, non ferma il grande concerto di Bruce Springsteen a Ferrara previsto per giovedì 18 maggio. L’attesissimo show al momento è confermato e le attuali previsioni meteo non sembrano metterlo a rischio.

A Ferrara il concerto di Bruce Springsteen

Nonostante il maltempo, procede a ritmi serrati la macchina organizzativa per allestire il palco al Parco Urbano di Ferrara che giovedì sera ospiterà il Boss. In azione da giorni, tecnici e maestranze stanno lavorando anche in queste ore per completare il montaggio del palco e di tutti gli allestimenti collaterali.

La pioggia degli ultimi giorni ha reso più difficili i lavori, sopralluoghi e confronti si susseguono di ora in ora, ma al momento il concerto è confermato.

La situazione meteo

Il Comune, in contatto con l’Aeronautica per aggiornamenti sul fronte meteo, fa sapere che in città sono già arrivati i primi fan dall’estero, il sindaco Alan Fabbri ne ha incontrata una delegazione.

A Ferrara continua a piovere, secondo le previsioni di 3Bmeteo sono previste precipitazioni nella giornata di oggi, mercoledì 17 maggio, fino al pomeriggio. Mentre per il 18, il grande giorno del concerto, sono previste schiarite e nessuna pioggia.

Stivali a ruba per il concerto

Il concerto di Bruce Springsteen si dovrebbe quindi tenere come previsto, nonostante i possibili disagi per i fan. Le pompe sono in azione e il prato dove si terrà il concerto appare in cattive condizioni ma percorribile, come riporta il Resto del Carlino.

The stage in Ferrara 🇮🇹 pic.twitter.com/6uOdoc6dqH — Bruce Springsteen’s Tour News (@BruceTourNews) May 15, 2023

Secondo quanto riferisce la Nuova Ferrara, nei negozi in città stanno andando a ruba gli stivali anti-fango che i fan del Boss si stanno procurando in queste ore per poter andare al concerto.

Il tour di Bruce Springsteen in Italia

Il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara è il primo del suo nuovo tour in Italia, il Boss e la sua E Street Band tornano a suonare nel Belpaese a sette anni di distanza dall’ultima tournee.

Dopo la prima tappa a Ferrara il rocker sarà il 21 maggio al Circo Massimo di Roma. Poi il 25 luglio al Prato della Gerascia all’interno dell’Autodromo di Monza, data che chiuderà il tour europeo 2023 del Boss iniziato il 28 aprile a Barcellona.