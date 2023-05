Il sindaco Fabbri non rinvia il concerto di Springsteen a Ferrara: su Facebook pubblica la foto sotto il palco

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Polemiche a Ferrara. Mentre la regione Emilia Romagna è alle prese con una delle alluvioni più gravi di sempre, in città si tiene un grande concerto che avrà come protagonista Bruce Springsteen. La zona non è stata colpita duramente dal maltempo, e il sindaco ha pubblicato su Facebook una foto sotto al palco in allestimento.

Il concerto e le polemiche

Ferrara si prepara al concerto di Bruce Springsteen da due anni. Un evento quasi sproporzionato alla città che lo ospita, con il palco allestito in mezzo al grande parco Bassani.

Quando i nubifragi hanno iniziato ad abbattersi sulla regione, molti nell’organizzazione dell’evento hanno temuto che il maltempo costringesse all’annullamento.

Ma i temporali peggiori hanno risparmiato Ferrara e dopo le valutazioni della Commissione provinciale, presieduta dalla Prefettura, che ha verificato la tenuta del prato e del palco, c’è stato il via libera.

Alla decisione sono però seguite molte polemiche sui social, sia riguardo l’adeguatezza di fare un concerto in un momento drammatico come quello che sta vivendo la regione, sia sulle difficoltà di spostamento che i fan incontreranno.

Il maltempo in Emilia Romagna

La viabilità stradale e ferroviaria della Romagna è stata infatti messa sotto pressione estrema dal maltempo. Ponti chiusi e in alcuni casi crollati, ferrovie sospese per i crolli della massicciata e danni al momento ancora incalcolabili.

A questi disagi si aggiunge anche il tragico bilancio di nove morti e decine di migliaia di persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case per via delle piene dei fiumi e delle frane che hanno isolato diversi comuni.

Nelle ultime ore la situazione starebbe migliorando, ma l’allerta rimarrà rossa in tutte le zone più colpite almeno fino a venerdì 19 maggio.

La foto sotto il palco del sindaco di Ferrara

A dare adito ad ulteriori polemiche c’è anche un post del sindaco di Ferrara Alan Fabbri, che su Facebook ha allegato alla spiegazione delle motivazioni dietro alla conferma del concerto, una sua foto sotto al palco in allestimento.

Il primo cittadino ha affermato che l’evento era troppo complesso per poter pensare a rinvii e annullamenti.

Il pensiero va comunque alle vittime dell’alluvione: “Mi dispiace se qualcuno può aver pensato che Ferrara sia rimasta insensibile alla tragedia in Romagna” ha scritto Fabbri nel lungo post.