Il maltempo in Emilia-Romagna colpisce il circuito F1 di Imola: autodromo allagato e GP annullato

Allerta meteo rossa in Emilia-Romagna. L’ondata di maltempo che sta mettendo in ginocchio la regione sta provocando disagi anche all’autodromo di Imola, dove nel fine settimana è previsto il Gran Premio di Formula 1. Parte del paddock è allagato e nonostante le previsioni dei prossimi giorni in miglioramento l’organizzazione ha deciso di non correre e annullare l’evento.

GP Imola di F1 annullato

Il maltempo, i danni e le vittime hanno indotto l’organizzazione della Formula 1 a non correre il Gran Premio dell’Emilia Romagna 2023 in programma sul circuito di Imola dal 19 al 21 maggio. Ad annunciarlo è stato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Aci e vicepresidente della Fia.

In un primo momento sembrava che la gara non fosse a rischio: parte del paddock dell’autodromo è allagata ma non da pregiudicare i lavori di allestimento dell’evento. Inoltre le previsioni davano condizioni meteo in miglioramento nei prossimi giorni.

L’aggravarsi della situazione, con diversi morti e dispersi, ha però indotto gli organizzatori a scegliere lo stop, anche per non mettere ulteriore pressione sul territorio regionale, pesantemente colpito dal maltempo.

Il comunicato ufficiale Fia

In una nota la Federazione internazionale dell’automobile (FIA) annuncia la cancellazione dell’evento, esprimendo “il proprio pensiero alle persone e alle comunità colpite dai recenti avvenimenti in Emilia-Romagna. Vogliamo anche rendere omaggio al lavoro dei servizi di emergenza che stanno facendo tutto il possibile per aiutare i bisognosi”.

“A seguito di discussioni tra la Formula 1, il Presidente della FIA, le autorità competenti tra cui i Ministri competenti, il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, il Presidente della Regione Emilia Romagna, il Sindaco della città e il promotore è stata presa la decisione di non procedere con il weekend del GP di Imola”.

Update on the Emilia-Romagna Grand Prix in Imolahttps://t.co/QvAiWB4cz0 pic.twitter.com/SVWXAdEmFW — F1 Media (@F1Media) May 17, 2023

“La decisione – viene spiegato nella nota – è stata presa perché non è possibile tenere l’evento in sicurezza per i nostri tifosi, le squadre e il nostro personale ed è la cosa giusta e responsabile da fare vista la situazione in cui versano i paesi e le città della regione”.

Autodromo di Imola, paddock allagato

Allagamenti all’interno dell’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (Bologna). Come riporta il Messaggero, parte del paddock del circuito, il parcheggio e l’area concerti, è stata invasa dall’acqua a causa delle forti precipitazioni degli ultimi giorni.

Non ci sono problemi invece nel resto del paddock, dove erano in corso, fino alla stop deciso dagli organizzatori, le operazioni di allestimento dei vari motorhome e delle hospitality a disposizione dei team di F1.

Buenos días. Me llegan estas imágenes de Imola. El paddock y boxes de F1 están ok. Las zonas más bajas como F2 están con mucha agua. Hoy se ha prohibido al personal ir al circuito hasta que sean avisados. #f1 #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/jzDnRqP54p — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) May 17, 2023

Paddock evacuato e lavori sospesi

La situazione è monitorata con attenzione di ora in ora, a preoccupare è il fiume Santerno che scorre proprio vicino al tracciato imolese, ingrossato dalle forti piogge ma non uscito dagli argini.

Ieri, martedì 16 maggio, la Protezione civile ha disposto in via precauzionale l’evacuazione del paddock per l’innalzamento del livello del fiume. Sospesi i lavori, nel pomeriggio tutti gli addetti sono stati fatti uscire dall’autodromo. I lavori per preparare l’evento sono ripresi regolarmente nella giornata di oggi, 17 maggio, fino alla decisione di annullare tutto.