Allerta meteo a Senigallia col fiume Misa in piena: il video che fa paura, l'ordine del sindaco è drammatico

L’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna e che sta facendo paura anche nelle Marche ha fatto salire l’allerta a Senigallia, dove a destare preoccupazione è il Misa, arrivato vicino al livello di piena. Il timore è che il fiume tra i palazzi del centro del comune marchigiano possa esondare da un momento all’altro, a causa dei livelli massimi raggiunti dall’acqua, ingrossata dalla pioggia costante. Un rischio reale, tanto da spingere il sindaco Massimo Olivetti a invitare i cittadini a salire ai piani alti.

La nota del sindaco

Nel settembre 2022 il territorio è stato colpito da una pesante alluvione che ha provocato decine di vittime e le autorità vogliono scongiurare il ripresentarsi di una situazione simile. Nella nota diffusa dal primo cittadino si spiega che i livelli registrati dagli idrometri posti sull’asta del Misa nel Comune di Senigallia sono di m. 1,74 a Bettolelle e m. 0,88 a Ponte Garibaldi. Il livello alla foce del Fiume Cesano è di m. 0,93, quindi tutti al di sotto del limite di guardia, anche se in leggera salita rispetto ai rilevamenti precedenti.

La situazione al momento è sotto controllo, così come lo è stata anche per tutta la notte, monitorata costantemente dagli operatori della centrale operativa della protezione civile comunale e dai vigili urbani che hanno presidiato il territorio anche se in alcune zone della città come alle Saline la situazione si sta facendo particolarmente difficile. Il fosso Sant’Angelo è già uscito dall’alveo in via Rovereto.

Le esondazioni

Nella giornata di martedì 16 maggio altri corsi d’acqua sono già esondati a causa delle forti piogge che hanno interessato il Centro Italia. Il Savio è straripato in centro a Cesena, mentre diverse zone di Pesaro sono allagate a causa delle esondazioni in diversi punti del territorio del torrente Genica che attraversa la città.

Il Comune romagnolo aveva avvisato i cittadini raccomandando di allontanarsi dagli argini, abbandonare i piani terra e gli scantinati. Nel comune marchigiano ha invece smesso di piovere, ma si attende con preoccupazione la piena del fiume Foglia che viene dall’entroterra.