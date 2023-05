Maltempo non solo in Emilia-Romagna: allerta arancione in Campania, Toscana e Marche. Gialla in 13 regioni

La forte ondata di maltempo che sta colpendo in questi giorni l’Italia e, in particolare, l’Emilia Romagna e le Marche, non appare destinata a esaurirsi in breve tempo: le previsioni meteo preannunciano maltempo ancora per diversi giorni, tra rovesci e temporali.

Allerta meteo 17 maggio 2023: la situazione regione per regione

La Protezione Civile ha diffuso un nuovo bollettino di criticità, dove è segnalata, per la giornata del 16 maggio, allerta rossa (per rischio idraulico e idrogeologico) in Emilia Romagna. Oltre all’Emilia Romagna, è indicata allerta arancione per rischio idraulico anche nelle Marche e allerta arancione per rischio idrogeologico nelle Marche, in Campania e in Toscana.

La Protezione Civile ha poi indicato un avviso di allerta gialla per rischio idraulico in Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto; allerta gialla per rischio temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia, Molise, Sicilia, Toscana e Umbria; allerta gialla per rischio idrogeologico in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Fonte foto: ANSA Maltempo a Cesena.

Allerta meteo 18 maggio 2023: la situazione regione per regione

Per la giornata di giovedì 18 maggio 2023, è indicata allerta meteo rossa (rischio idraulico e idrogeologico) in Emilia Romagna e, oltre che in Emilia Romagna, allerta meteo arancione per rischio idraulico nelle Marche e per rischio idrogeologico nelle Marche e in Toscana.

La Protezione Civile ha indicato, inoltre, allerta meteo gialla per rischio idraulico in Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Veneto; allerta meteo gialla per rischio temporali in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Toscana e Umbria; allerta meteo per rischio idrogeologico in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Le previsioni meteo per mercoledì 17 maggio 2023

Di seguito, sono riportate le previsioni meteo per mercoledì 17 maggio 2023 secondo gli esperti di 3bMeteo:

Nord: molte nubi ovunque con fenomeni ancora forti in Emilia-Romagna e localmente anche sul basso Veneto; piogge più irregolari altrove. Temperature stabili, con massime comprese tra i 16 e i 21 gradi.

Centro: tempo perturbato sulle aree interne e sull’Adriatico con rovesci e temporali, anche forti nel pomeriggio; fenomeni più deboli altrove. Temperature stabili, con massime comprese tra i 16 e i 20 gradi.

Sud: ancora tempo instabile tra Campania, Molise, alta Puglia, Basilicata e alta Calabria con piogge e temporali. Meglio altrove. Temperature stabili, con massime tra i 17 e i 22 gradi.