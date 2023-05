A Cesena esonda il fiume Savio, il video delle persone soccorse coi gommoni nelle strade allagate della città

La forte ondata di maltempo che sta colpendo l’Emilia Romagna e le Marche in queste ore sta creando forti disagi a Cesena, dove è esondato il fiume Savio.

L’esondazione del fiume Savio

Il fiume Savio è esondato in centro a Cesena nel pomeriggio di martedì 16 maggio. Il corso d’acqua è straripato nei pressi di via Cesare Battisti, che conduce direttamente al centro storico. Il Comune di Cesena aveva avvisato i cittadini del pericolo, dicendo di allontanarsi dagli argini, abbandonare i piani terra e gli scantinati.

Le persone sono state soccorse con i gommoni. Una donna, con l’acqua fino alla gola e con in braccio la sua bambina, ha chiesto aiuto perché non riusciva a uscire di casa: alcuni vicini le hanno raggiunte a nuoto in strada e sono riusciti a salvarle entrambe.

Il nuovo allarme del sindaco di Cesena

Anche nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 maggio, il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha aggiornato i cittadini sulla situazione meteo in città e sui soccorsi.

Poco dopo le 7 del mattino di mercoledì 17 maggio, il primo cittadino ha pubblicato un video su ‘Facebook’ preannunciando una possibile nuova piena del Savio: “Sta tornando in piena il Savio, quindi dobbiamo rimettere in atto tutte le misure. Stiamo chiudendo nuovamente il Ponte Nuovo. Speriamo che la piena non sia come quella di ieri, ma non lo possiamo escludere. A Cesena, al momento, non piove. Il Savio non è l’unico osservato speciale. Abbiamo messo al riparo tutti, ma la situazione può tornare critica. Sono esondati in queste ore molti corsi d’acqua secondari, come il Piscitello e il Rio Marano. Abbiamo avuto problemi anche con i fossi e i canali di bonifica”.

Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha poi ricordato: “Ricordo a tutti di abbandonare tassativamente gli scantinati e i seminterrati e, se possibile, anche i piani terra e portarsi ai piani superiori se si risiede vicino a corsi d’acqua o fossi che possono esondare e di contattare i soccorsi. Massima allerta ancora per oggi, dobbiamo tenere assolutamente alta l’attenzione, non possiamo abbassare la guardia. Usate la massima prudenza, non avvicinatevi al fiume per curiosità come sta facendo qualcuno”.