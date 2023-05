Cesena frana mentre il fango inghiotte la città: il video delle auto sommerse dall'acqua è impressionante

Giornalista professionista, caporedattore di Virgilio Notizie: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

La parte dell’Emilia-Romagna più colpita dalle inondazioni resterà in allerta rossa anche venerdì 19 maggio. Tra le zone interessate c’è anche quella di Cesena, dove l’esondazione del fiume Savio ha di fatto finire sott’acqua la città. In uno dei video più diffusi si vedono delle auto sommerse, inghiottite quasi completamente da acqua e fango.

Tra giovedì 18 e venerdì 19 maggio si prevedono ancora deboli precipitazioni, ma l’allerta riguarda soprattutto la propagazione delle piene già in atto nei tratti vallivi di tutti i corsi d’acqua interessati, anche se in progressiva decrescita. Continuano a preoccupare moltissimo le frane nelle zone montane e collinari.

Nel frattempo, a Cesena, tanti giovani si organizzano in chat e in strada per spalare il fango e ripulire le case. Muniti di badili, si mettono a disposizione per sgomberare cantine e vani allagati.

C’è chi avvisa di anziani con elettrodomestici da buttare, chi si offre per portare cibo, secchi per portare via l’acqua, coperte.