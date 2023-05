Il video drammatico del sindaco di Cesena sul maltempo in Emilia-Romagna: "Il Savio sta tornando in piena"

Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, un video pubblicato su Facebook questa mattina, ha allertato i cittadini della piena del fiume Savio in arrivo. Preoccupazione da parte del primo cittadino per il Ponte Nuovo. Problemi anche per i corsi d’acqua secondari e i fossi, esondati esattamente come quello principale. Evacuate le case di via Riccione e via Misano, allagate fino al primo piano dall’esondazione di ieri. La situazione rimane critica diffusamente su tutto il territorio comunale e le autorità invitano a non abbassare la guardia.

Fonte foto: ANSA