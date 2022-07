Incendio a Roma, in fiamme palazzina a Tor Bella Monaca: 2 feriti gravi

Otto persone sono rimaste intossicate in un incendio scoppiato nella tarda serata di giovedì 14 luglio a Roma in una palazzina in viale Paolo Ferdinando Quaglia, in zona Tor Bella Monaca.

La ricostruzione

Secondo quanto riportato da ‘Roma Today’, le fiamme sono scoppiate attorno alle 22,30 in un appartamento al terzo piano della palazzina. Da lì l’allarme si è poi diffuso tra i condomini e sono partite le chiamate al numero unico per le emergenze.

La possibile causa

Secondo i primi riscontri, le fiamme sarebbero partite a causa di un corto circuito di un elettrodomestico casalingo. A indagare saranno i Carabinieri.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. Per permettere i soccorsi sono state evacuate alcune famiglie. Le operazioni di spegnimento dell’incendio e di bonifica sono terminate alle ore 4 del mattino di venerdì 15 luglio.

Tre appartamenti risultano interdetti a causa del troppo fumo. Altri due appartamenti sono stati, invece, dichiarati temporaneamente inagibili.

Il bilancio dei feriti

A riferire il bilancio dei feriti è un tweet dei Vigili del Fuoco, in cui si legge: “Concluso alle 4 stamattina l’intervento dei Vigili del Fuoco per l’incendio dell’appartamento a Tor Bella Monaca: una decina le persone ricoverate nell’ospedale Casilino per intossicazione, due in gravi condizioni, 7 i nuclei familiari evacuati”.

Concluso alle 4 stamattina l’intervento dei #vigilidelfuoco per l’#incendio dell’appartamento a Tor Bella Monaca: una decina le persone ricoverate nell’ospedale Casilino per intossicazione, due in gravi condizioni, 7 i nuclei familiari evacuati #15luglio pic.twitter.com/Pv75AbxFQK — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 15, 2022



Secondo ‘Roma Today’ i due feriti gravi, ma non in pericolo di vita, sarebbero due uomini, di 49 e 78 anni. Illesa la donna di 44 anni, proprietaria dell’appartamento da cui è partito l’incendio. Il suo cane e il suo gatto sono stati trovati morti.

Incendi Roma: rientra l’allarme diossina nella Capitale

In riferimento al maxi incendio di sabato 9 luglio a Roma, intanto, l’Arpa ha reso noto che i valori delle diossine, rispetto alla prima e alla seconda rilevazione delle centraline, sono rientrati entro i limiti previsti dall’Organizzazione Mondiale della Sanita.

Il dato è stato certificato dai rilievi dell’Arpa Lazio nella zona dove si è prodotto l’incendio, che aveva interessato anche un’area occupata dagli autodemolitori.