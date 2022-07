Maxi incendio a Roma: esplosioni a catena, si teme nube tossica. Dal Comune: "Situazione drammatica"

Un nuovo maxi incendio è divampato a Roma, in zona Centocelle, nel pomeriggio di sabato 9 luglio. Una vasta nube di fumo nero è visibile in tutto il quadrante centro-sud della Capitale, persino al Circo Massimo che è affollato di persone per il concerto dei Maneskin.

Cosa è successo

Come riferisce ‘La Repubblica’, le fiamme sono divampate alle ore 17,30 nelle sterpaglie del parco di Centocelle, sul lato di viale Palmiro Togliatti e poi hanno aggredito almeno uno degli sfasci che si affacciano su via Tuscolana. Sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco, la Polizia e i Carabinieri. Gli agenti della Polizia Locale del V gruppo diretti da Roberto Stefano hanno chiuso al traffico via Palmiro Togliatti nel tratto compreso tra via Casilina e via Papiria.

Il ‘Corriere della Sera’ riporta che l’incendio avrebbe coinvolto alcuni autodemolitori che si trovano lungo viale Palmiro Togliatti, nella zona del Parco di Centocelle, a Roma.

Fonte foto: ANSA La nube di fumo nero è visibile da diversi quartieri di Roma, già teatro di diversi incendi di vaste dimensioni nei giorni scorsi.

“Sentite esplosioni”

Sempre il ‘Corriere della Sera’ riferisce che dall’area dell’incendio si sentono esplosioni a catena forse provocate dallo scoppio dei serbatoio dei veicoli presenti negli autodemolitori.

Rischio nube tossica

Tantissimi residenti si sono riversati in strada preoccupati anche perché il vento sta abbassando il fumo sui palazzi che sono coperti da una sorta di nebbia, si teme tossica.

Il traffico è in tilt: le auto della Polizia di Roma Capitale hanno dovuto scortare i mezzi dei Vigili del Fuoco, bloccati tra le auto dei cittadini in fuga.

Alcuni palazzi particolarmente vicini all’incendio, nel frattempo, sono stati evacuati per precauzione. Il fumo arriva diretto dentro le case proprio a causa del forte vento che da due giorni sferza la città. Un elicottero sta sorvolando la zona lanciando acqua sulle fiamme, mentre i soccorritori hanno evacuato centinaia di persone tra residenti e commercianti suonando alle porte citofono per citofono. Il fumo ha completamente ricoperto molti edifici del quartiere. Al momento non ci sarebbero feriti. Non molto distante dal luogo dell’incendio, è presente anche un campo nomadi.

Il Municipio V, competente sul territorio, ha invitato i cittadini a tenere chiuse le finestre: “La situazione è drammatica“, hanno spiegato secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.