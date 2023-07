Il video di una donna presa a schiaffi dal compagno per strada a Napoli finisce sui social: colpita più volte

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

È diventato virale il video di un’aggressione ai danni di una donna presa a schiaffi dal compagno per strada. Il video è ambientato a Napoli, precisamente in via Orazio a Posillipo. Nel video della donna presa a schiaffi si sente una giovane commentare il fatto e si vede un gruppo di ragazzi avvicinarsi alla macchina e discutere con l’aggressore. Si indaga sull’uomo violento.

I fatti nel video

Nella notte di Napoli (dopo l’incendio del Pistoletto) due persone hanno discusso, i toni si sono scaldati e un ragazzo ha iniziato a prendere a schiaffi una donna, molto probabilmente la sua compagna, con forza. Conosciamo i fatti perché le voci del litigio hanno attirato il pubblico delle finestre affacciate lungo la via e qualcuno ha iniziato a registrare un video dell’aggressione.

Dopo la raffica di schiaffi la donna è rientra nella macchina con l’uomo, che ha atteso alcuni minuti prima di partire. Lo stesso tempo è stato impiegato da alcuni ragazzi per intervenire. Nel video si vedono colpire la macchina e provocare l’aggressore fino a farlo scendere dalla vettura. A quel punto i bersagli sono loro, ma i ragazzi non si lasciano coinvolgere fisicamente e lo scambio è continuato solo verbalmente.

Fonte foto: Tuttocittà.it Aggressione virale sui social a Posillipo (Napoli) in via Orazio

Il video diventa virale

L’aggressione violenta ai danni della donna, è stata registrata dagli increduli dirimpettai della strada dove si sono svolti i fatti, ovvero via Orazio nel quartiere Posillipo di Napoli. Cellulari alla mano, è diventato virale il video che mostra l’intera aggressione subita dalla donna e l’intervento del gruppo di giovani in suo soccorso.

Alla fine l’aggressore rientra in auto e se ne va con la donna che ha colpito seduta nel sedile accanto. Non si conoscono i fatti seguenti alla ripresa del video.

Le indagini

Le immagini circolate in rete sono state immediatamente consegnate alle forze dell’ordine. Queste sono alla ricerca dell’aggressore per chiarire le dinamiche del litigio e della violenza ai danni della donna. Sarà compito delle forze dell’ordine dialogare con essa ed eventualmente (se la giovane decidesse di farlo) accompagnarla in un percorso di denuncia della violenza subita.

In merito all’aggressione è intervenuto Francesco Emilio Borrelli che ha commentato la vile aggressione chiedendo la denuncia e la punizione severa per il ragazzo. “Chi usa la violenza è un essere ignobile, chi lo fa su una donna, su colei che dovrebbe essere la propria compagna di vita, ci disgusta”. Borrelli chiede quindi che tale episodio non resti impunito, ma soprattutto “non deve passare in osservato” perché “Troppe donne sono state vittima di un amore malato e per fermare le violenze e i femminicidi serve, oltre che una riforma penale, anche quella culturale”, ha detto.