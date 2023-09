Il video del photowall a Paestum nel Silvio Berlusconi Day: per celebrare il Cavaliere anche statuine con Dudù

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

A Paestum, nella provincia di Salerno, Forza Italia sta trascorrendo il ‘Berlusconi Day‘, un’intera giornata dedicata a Silvio Berlusconi recentemente scomparso. Venerdì 29 settembre, infatti, sarebbe stato l’87esimo compleanno dell’ex premier.

Dopo la lettera della figlia Barbara e le letture di Giancarlo Giannini, a Paestum c’è spazio anche per un photowall che ospita gli scatti più importanti della storia personale e politica di Silvio Berlusconi, ma anche memorabilia come riproduzioni in miniatura del Cav con la cagnolina Dudù.

Nel frattempo ad Arcore sono stati innalzati dei palloncini rossi. Commosse le parole degli invitati a Paestum, con l’intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani: “È questo il significato della giornata di oggi a Paestum. Nel suo ricordo uno sguardo verso un futuro di libertà”. Su X Giorgia Meloni lo ricorda come “grande combattente” e “leader instancabile”.

Il photowall esposto a Paestum ripercorre l’intera vita di Berlusconi, dalle sue prime esperienze come imprenditore alla fondazione di Forza Italia, fino ai suoi mandati come Presidente del Consiglio dei Ministri e le sue foto con gli elettori.