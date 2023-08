Il video del commento di Matteo Salvini dopo la tragedia di Brandizzo: "Inammissibile, andremo fino in fondo"

Matteo Salvini, raggiunto dai giornalisti a margine di un convegno presso il Lido di Venezia, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni sulla tragedia ferroviaria che ha colpito Brandizzo, alle porte di Torino, nella notte tra mercoledì 30 agosto e giovedì 31.

Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha dedicato un pensiero ai cinque operai che hanno perso la vita mentre lavoravano sui binari e alle loro famiglie, e soprattutto ha annunciato che la macchina del governo è già al lavoro per stabilire responsabilità e ricostruire le dinamiche della strage.

Un treno di servizio ha travolto cinque operai alla stazione di Brandizzo intorno alla mezzanotte, e secondo un testimone il convoglio, che trasportava vagoni vuoti, stava viaggiando a velocità elevata. Le immagini scattate sul luogo della tragedia parlano da sole.

Matteo Salvini ha detto: “Da stanotte stiamo seguendo un dramma […] La norma già oggi prevede che non si possa lavorare sui binari se non c’è la certificazione che il traffico ferroviario è sospeso. Spetta alle indagini, alla magistratura capire perché quegli operai erano sui binari mentre passava un treno, pare certo un errore umano, non sta a me giudicare da parte di chi”.

Infine: “Stiamo investendo in sicurezza per i lavoratori delle ferrovie, per gli operatori, per i passeggeri risorse enormi, su questo però voglio andare fino in fondo perché ci sono cinque famiglie che hanno perso i loro cari”.