Il video con cui Israele accusa la Jihad islamica di aver colpito l'ospedale a Gaza con un razzo: le immagini

Un bersaglio colpito per errore. È questa la tesi dell’Esercito di Israele, che ha diffuso il video dell’ospedale al-Ahli di Gaza centrato da un razzo nella serata di martedì 17 ottobre, che avrebbe ucciso almeno 500 persone. Per i militari, che hanno mostrato le immagini aeree prima e dopo l’esplosione, i missile sarebbe stato lanciato “dalla Jihad islamica”. Quali sono le accuse e cosa si vede nel video israeliano.

Prima del video pubblicato dall’Esercito di Israele, il premier Benjamin Netanyahu ha accusato immediatamente il nemico: “Il mondo lo deve sapere, a colpire l’ospedale di Gaza sono stati barbari terroristi, non l’esercito israeliano. Coloro che hanno brutalmente ucciso i nostri bambini, uccidono anche i propri”.

Il video diffuso dall’Esercito mostra, secondo la versione israeliana, l’area intorno all’ospedale prima e dopo l’esplosione.

The entire world should know: It was barbaric terrorists in Gaza that attacked the hospital in Gaza, and not the IDF.

Those who brutally murdered our children also murder their own children.

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 17, 2023