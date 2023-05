Il portiere del Psg Sergio Rico grave dopo un incidente a cavallo: trauma cranico. La nota del club francese

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Sergio Rico, secondo portiere del Paris Saint-Germain alle spalle dell’italiano Gianluigi Donnarumma, è in gravi condizioni di salute dopo un incidente a cavallo che lo ha visto protagonista in Spagna.

Le prime informazioni sull’incidente

Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, il calciatore si trovava in compagnia della moglie, vicino a El Rocio (provincia di Huelva), quando il suo cavallo è stato colpito da un altro animale. Stando alle prime informazioni, la sua situazione è ritenuta molto preoccupante. Rico sarebbe caduto di testa. Il portiere del Psg è stato trasportato in elicottero in ospedale.

In attesa di una versione ufficiale dei fatti, il ‘Mundo Deportivo’ riporta anche un’altra ricostruzione dei fatti: l’incidente non sarebbe stato frutto di una caduta ma di un colpo che Rico avrebbe ricevuto alla testa, causato da un cavallo imbizzarrito.

La conferma del Paris Saint-Germain

Sempre il ‘Mundo Deportivo’ riporta che un portavoce del Paris Saint-Germain avrebbe confermato la gravità delle condizioni del portiere andaluso.

Il Psg ha poi pubblicato un tweet sull’accaduto: “Il Paris Saint-Germain ha appreso dell’incidente di Sergio Rico ed è in costante contatto con i suoi famigliari, a cui va il pieno sostegno della nostra comunità”.

Anche il Siviglia ha voluto mandare il proprio in bocca al lupo al suo ex portiere: “Molta forza e pronta guarigione”.

Come sta Sergio Rico

Secondo le informazioni fornite da ‘Canal Sur Noticias’, a seguito dell’incidente a cavallo, Sergio Rico ha riportato un trauma cranico che lo costringe a rimanere sotto osservazione e intubato. Rico si trova all’ospedale Virgen del Rocío.

Perché Sergio Rico si trovava in Spagna

Sergio Rico era in panchina nella giornata di sabato 27 maggio a Strasburgo, dove il Paris Saint-Germain ha vinto ufficialmente il suo undicesimo scudetto pareggiando 1-1 la sua partita. Ai giocatori sono stati concessi due giorni di riposo e, come di consueto in tali circostanze, diversi di loro sono volati all’estero.

Sergio Rico, alla fine della partita disputata dal Paris Saint-Germain a Strasburgo sabato 27 maggio, è decollato con un volo privato verso il sud della Spagna.