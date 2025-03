Professore di musica Sergio Orlandi aggredito a Inzago dallo studente 14enne, la vendetta dopo il rimprovero

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Sergio Orlandi, noto trombettista jazz e professore di musica, è stato aggredito a Inzago da un suo alunno di 14 anni. Mentre si trovava in auto, nella piazza del piccolo centro alle porte di Milano, Orlandi è stato raggiunto dal 14enne e da un amico. I due lo hanno colpito con una scarica di pugni provocandogli la rottura del setto nasale e della mandibola.

Chi è Sergio Orlandi, il professore aggredito a Inzago

Come raccontato dallo stesso Sergio Orlandi, tutto sarebbe partito da un rimprovero nei confronti dell’alunno. Orlandi, 60 anni, noto trombettista jazz, prima tromba dell’Orchestra Rai di Milano, nel curriculum vanta collaborazioni con Barry White, Renato Zero, Mina, Battiato e Guccini.

Dal 2012, per pura passione, ha cominciato anche a insegnare musica in una scuola media.

Al centro, il professor Sergio Orlandi durante un’esibizione

Il rimprovero che ha scatenato l’aggressione a Sergio Orlandi

Il tutto è avvenuto nell’aula di una classe di terza media, frequentata dal ragazzo ripetente. Un ragazzo definito “di non facile gestione”, richiamato perché stava disturbando la lezione. “Se ti trovo fuori per te sono guai”, avrebbe risposto il 14enne al professor Sergio Orlandi.

D’accordo con la scuola, gli insegnanti decidono di non prendere provvedimenti e per qualche settimana le cose sembravano essere tornate alla normalità. Ma due mesi circa dopo la minaccia, avviene l’incontro che sfocia nell’aggressione.

Al Corriere della Sera Orlandi racconta che, tra il 28 febbraio e il primo marzo, intorno a mezzanotte, stava rientrando a casa da un’esibizione. Giunto nella piazza di Inzago, nota un’auto di un amico parcheggiata di fronte a un locale e si ferma. Ma invece di trovare l’amico, all’interno incrocia lo sguardo del 14enne.

Venti giorni di prognosi per Sergio Orlandi

A quel punto esce, rientra in macchina per andare a casa ma viene raggiunto dal giovane e da un amico. Lui abbassa il finestrino per salutarlo, ma parte subito una scarica di pugni al volto.

“Sembrava non finisse mai”, spiega il professor Sergio Orlandi, che subisce la frattura di setto nasale e mascella, per una prognosi di 20 giorni. Alla fine riesce a rimettere in moto l’auto e a scappare. Ora è in fase di ripresa e ha anche ricominciato a suonare, ma la paura è tanta. Il professore di Inzago, in provincia di Milano, ha presentato una denuncia ai carabinieri e al momento non è chiaro che tipo di provvedimenti verranno presi a scuola nei confronti del 14enne.

Negli ultimi mesi sono state registrate diverse aggressioni ai professori da parte di studenti violenti, al punto che il ministro dell’Istruzione Valditara ha chiesto l’arresto per chi commette questi reati.