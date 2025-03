Barcellona in lutto e match con l'Osasuna rinviato, morto Carles Minarro Garcia: infarto in ritiro, chi era

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Barcellona-Osasuna non si è giocata. La partita di calcio prevista per sabato 8 marzo alle 21 è stata rinviata a causa di un lutto. Il medico della prima squadra dei catalani, Carles Minarro Garcia, è infatti morto nel tardo pomeriggio per un infarto mentre era in albergo, in ritiro, insieme al suo staff e ai calciatori.

Perché non si è giocata Barcellona-Osasuna

Sono ancora sotto choc i giocatori del Barcellona che sono stati raggiunti, a pochi istanti dalla gara contro l’Osasuna, da una notizia sconvolgente. Il medico del club, Carles Minarro Garcia, era morto poco prima a causa di un infarto.

Inevitabile che il match, valido per la 27esima giornata della Liga, il campionato spagnolo, venisse rinviato a data da destinarsi.

Fonte foto: ANSA Il comunicato del Barcellona nel maxischermo allo stadio

La notizia e i calciatori sotto shock

A comunicare la triste notizia è stato lo stesso club del Barcellona con un comunicato. In esso si spiegava il motivo per il quale il match contro la squadra di Pamplona fosse stato posticipato a data da destinarsi e all’improvviso, dopo che erano state rese note le formazioni ufficiali e che i portieri dei due team erano anche già scesi in campo per riscaldarsi. Loro, come tutti i loro colleghi, non erano a conoscenza della scomparsa dell’uomo.

Nella nota diramata dal Barcellona, il Consiglio di amministrazione e tutto lo staff del club hanno voluto esprimere “le più sincere condoglianze alla famiglia e agli amici, accompagnandoli nei loro sentimenti in questi tempi molto difficili”, si legge. A dirlo ai giocatori, come riportato da Mundo Deportivo, sarebbe stato il presidente del club, Joan Laporta, che è sceso negli spogliatoi per informare i calciatori che non avrebbero più giocato per motivi di forza maggiore.

Al dolore per la dipartita di Minarro si è unito anche l’Osasuna. I baschi hanno condiviso questo post sui social: “Desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del dottor Carles Minarro Garcia e vogliamo mandare un grande abbraccio in questi momenti difficili a tutto lo staff del Barcellona e ai suoi tifosi. Riposa in pace.”, scrivono.

Chi era Carles Minarro Garcia

Carles Minarro aveva 40 anni. Era medico della prima squadra da questa stagione dopo aver lavorato per quella di futsal, sempre della stessa società. Lavorare nel Barcellona dal 2017 dopo sei anni come medico associato dell’Unità di cura e prevenzione sportiva del Centre d’Alt Rendiment de San Cugat. Era inoltre capo dei servizi medici del Centre d’Esports Sabadell.

Di lui ha parlato il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ai microfoni di Barça One. “Era un uomo molto amato da tutti. È successo questo pomeriggio durante il ritiro della squadra. Come potete immaginare, i giocatori, lo staff, l’allenatore… tutti erano molto tristi. C’era una tristezza immensa. Un uomo che tutti amavamo. Veniva in tutte le trasferte per curare tutti, non solo i giocatori. Non ha mai detto di no a nessuno. Era un grande medico. Dobbiamo rimanere forti in questi momenti. La cosa migliore è stata chiedere il rinvio della partita. Abbiamo contattato immediatamente il presidente della Liga per spiegargli quanto accaduto. Loro hanno capito perfettamente e sono state avviate tutte le procedure per la sospensione. Abbiamo avuto la massima comprensione anche dall’Osasuna nella persona del suo presidente, vorrei ringraziarli per la loro comprensione”, ha detto.

La Porta ha parlato di una notizia molto dolorosa per tutti e sottolineato come i tesserati del club siano “sotto shock”. Parlando dei giocatori, ha rivelato che “sono rimasti molto colpiti”, l’ennesimo di questi giorni nel mondo del calcio. Carles Minarro aveva due figli, Gerard e Ana. Il presidente del Barcellona ha detto di aver subito contattato la madre e la moglie del medico e di aver offerto loro il massimo conforto possibile. “Li sosterremo in tutto ciò di cui hanno bisogno”, ha chiosato.