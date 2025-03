Calcio in lutto, Nico Hidalgo è morto a 32 anni

Il calciatore Nico Hidalgo è morto a soli 32 anni a causa di un cancro ai polmoni. Il centrocampista spagnolo nel 2014 venne acquistato dalla Juventus ma senza arrivare mai a Torino perché ceduto subito in prestito in Andalusia. La sua carriera si è arrestata a fine 2021 quando gli era stata diagnosticata la malattia.

La malattia e la morte di Nico Hidalgo

Nicolas Hidalgo Garcia è stato stroncato da un tumore ai polmoni le cui metastasi ormai avevano colpito anche le ossa. La diagnosi era arrivata meno di quattro anni fa, nel 2021, quando aveva ancora 29 anni.

La notizia della sua morte ha scosso il mondo dello sport. Tanti infatti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del calciatore che avrebbe compiuto 33 anni il prossimo 30 aprile, tra i quali spiccano soprattutto quelli delle squadre in cui ha militato per più stagioni.

Fonte foto: Getty Images

La carriera di Nico Hidalgo

Nicolás Hidalgo García è nato il 30 aprile 1992 a Motril in Andalusia. Nel 2012 è stato acquistato dal Granada che lo aggrega alla propria squadra B.

Il 19 agosto 2014 è stato acquistato dalla Juventus che lo ha lasciato in prestito al club biancorosso per un’ulteriore stagione; il 3 dicembre dello stesso anno ha debuttato in prima squadra in occasione dell’incontro di Coppa del Re vinto 1-0 contro il Córdoba.

Nel 2016 è stato ceduto in prestito al Cadice, in Segunda División, trasferimento diventato definitivo al termine della stagione.

In seguito è stato prestato al Racing Santander, scendendo quindi in terza divisione. Nel 2019 dopo aver ottenuto la promozione in Segunda División è stato acquistato a titolo definitivo.

L’11 agosto 2020 è passato a titolo definitivo all’Extremadura UD. Si è poi ritirato dal calcio giocato a causa della malattia.

La nota del Granada

Sul sito del Granada si legge una nota in cui è stata annunciata la scomparsa di Hidalgo:

“Nico Hidalgo ci ha lasciato il 1° marzo 2025 all’età di 32 anni. Dietro di lui c’è un innegabile esempio di lotta e sacrificio, come ha già dimostrato nel Granada Club de Fútbol, realtà che ha difeso tra il 2012 e il 2016, debuttando con la prima squadra. Nato a Motril, ha potuto sentire il calore dei tifosi granadini al Granada City Trophy 2022. Quel pomeriggio c’è stato un momento emozionante quando, insieme a Pepe Macanás, è sceso sul terreno di gioco del Nuevo Los Cármenes e ha ricevuto un’ovazione più che meritata dai suoi tifosi, che hanno voluto sostenerlo fin dal primo momento in una lunga e sfortunata lotta contro la malattia. Con la morte di Nico, non se ne va solo un calciatore eccellente, ma anche una brava persona. Ma l’affetto dei compagni di squadra, degli allenatori, dei lavoratori, dei dirigenti e dei tifosi sarà sempre presente. Riposa in pace, Nico Hidalgo García”.