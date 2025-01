Malore per Rodrigo Bentancur durante Tottenham-Liverpool, l'ex Juventus sviene in campo: come sta

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Paura al Totteham Hotspur Stadium di Londra dove il centrocampista dei padroni di casa Rodrigo Bentancur ha accusato un malore nel corso della sfida di EFL Cup contro il Liverpool. L’ex Juventus, che si è accasciato al suolo dopo essere svenuto all’11’, è stato soccorso immediatamente e trasportato in ospedale. La partita, dopo un momento di sospensione per permettere i soccorsi, è andata avanti regolarmente.

Paura per Bentancur durante Tottenham-Liverpool

L’episodio è avvenuto proprio a inizio match, con Bentancur che è collassato in campo. Immagini brutte, forti e che ricordano quanto vissuto a Firenze con Edoardo Bove.

L’ex Juventus, che gioca nel Tottenham, si è accasciato in campo ed è subito stato soccorso dal compagno di squadra Pedro Porro che era poco distante da lui.

Fonte foto: ANSA Bentancur, a terra, soccorso dai compagni di squadra dopo il malore accusato in campo

È stato proprio lo spagnolo ad attirare l’attenzione, richiamando l’arbitro Attwel e permettendo ai soccorsi di entrare in campo.

Il contrasto e il malore

Il centrocampista poco prima aveva provato a colpire il pallone di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Dalla dinamica di campo si vede Bentancur a sandwich tra il compagno di squadra Dragusin e l’avversario Bradley, ma dopo aver cercato la girata in torsione è caduto. Forse l’impatto col terreno, o forse un malore lo ha portato a rimanere immobile a terra.

Paura allo stadio

Allo stadio è calato il silenzio, ma nel giro di pochi minuti il calciatore è stato messo in barella e trasportato via.

Il pubblico presente per assistere alla semifinale di EFL Cup in diversi ha tenuto il fiato sospeso, ma la decisione di proseguire il match ha subito fatto pensare a un buon esito della situazione.

Il club: “Cosciente”

Pochi minuti dopo, tramite i social, il Tottenham ha voluto rassicurare tutti.

Il calciatore, infatti, è stato trasportato in ospedale ed “è cosciente e parla“. La società ha fatto sapere che il centrocampista si sottoporrà ad ulteriori visite per cercare di comprendere cosa sia successo.

Chi è Rodrigo Bentancur

Pilastro del centrocampo del Tottenham e con un passato in Italia, Rodrigo Bentancur ha 27 anni e da tre stagioni gioca in Premier League con gli Spurs.

Ex Juventus, arrivato in Piemonte nel 2017 ma di proprietà dei bianconeri già dal 2015 quando rientrò nell’operazione che portò Carlos Teves Al Boca Juniors, da anni è un punto di riferimento anche per la Celeste, la nazionale di calcio dell’Uruguay.