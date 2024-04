Il piano della Russia contro le Olimpiadi 2024 a Parigi secondo Macron: cosa avrebbe in mente Vladimir Putin

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Emmanuel Macron ha detto che la Russia e Vladimir Putin hanno nel mirino le Olimpiadi di Parigi 2024. Il presidente francese non ha “nessun dubbio” che la Russia voglia attaccare i Giochi, soprattutto “in termini informatici”. Per questo motivo “bisogna tenere duro” ha continuato Macron, intervenendo all’inaugurazione del Centro acquatico olimpico a Saint-Denis.

Il piano della Russia di Putin per le Olimpiadi di Parigi 2024 secondo Macron

Emmanuel Macron non ha "nessun dubbio" che la Russia di Vladimir Putin punti ad attaccare i Giochi olimpici di Parigi 2024.

Mosca, secondo il presidente francese, “alimenta ogni giorno la tesi che noi non potremo fare questo o non potremo fare quello, quindi che sarebbe rischioso“.

Il presidente francese Emmanuel Macron durante l’inaugurazione del Centro acquatico olimpico a Saint-Denis

“Per questo bisogna tenere duro“, ha continuato Macron, dicendo che “la forza d’animo, la fiducia in noi stessi, il rapporto con la verità sono la forza delle democrazie e delle grandi nazioni”.

Il capo dell’Eliseo ha poi lodato il lavoro di preparazione all’evento: “Questi giochi olimpici e paralimpici li prepariamo collettivamente”, ha concluso, “c’è una mole colossale di lavoro che viene svolta dai funzionari eletti che sono qui intorno a me”.

Emmanuel Macron ha infatti pronunciato queste parole in occasione dell’inaugurazione del Centro acquatico olimpico a Saint-Denis, alle porte di Parigi.

Macron ha inaugurato centro acquatico per i Giochi Olimpici di Parigi 2024

Il presidente francese Emmanuel Macron era oggi alle porte di Parigi per inaugurare il Centro acquatico olimpico di Saint-Denis.

I Giochi di Parigi 2024 si terranno dal 26 luglio all’11 agosto e il centro inaugurato oggi da Macron ospiterà le gare di nuoto sincronizzato, di tuffo e di water-polo.

Una “prodezza architettonica ed ecologica” che rappresenta “come le Olimpiadi possano essere utili al Paese”, ha affermato l’Eliseo.

La Seine-Saint-Denis è il dipartimento più povero della Francia e la nuova struttura per le Olimpiadi di Parigi 2024 sarà molto importante per un luogo dove la metà degli alunni tra gli 11 e i 12 anni, secondo i dati delle autorità francesi, non sa nuotare.

Da qui il presidente francese ha affermato di non avere “nessun dubbio” che la Russia abbia nel mirino le Olimpiadi 2024.

Emmanuel Macron a febbraio non aveva escluso un invio di soldati in Ucraina, innescando l’ira di Mosca e causando agitazione tra i partner europei.

Macron non esclude l’invio di soldati in Ucraina contro la Russia

Rispetto alla guerra in Ucraina contro la Russia, martedì 27 febbraio il presidente della Francia Emmanuel Macron aveva dichiarato: “Oggi non c’è consenso sull’invio ufficiale di truppe di terra, ma nulla è escluso!”.

“Faremo tutto il necessario per garantire che la Russia non possa vincere questa guerra”, aveva continuato, poiché “la sua sconfitta è indispensabile per la sicurezza e la stabilità dell’Europa”.

Inevitabile la reazione di Putin, che all’indomani delle elezioni aveva evidenziato come uno scontro diretto con le truppe Nato “ci porterà ad un passo da una terza guerra mondiale su vasta scala“.

La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, come altri leader europei, ha preso le distanze dalle parole di Macron: “Non le condivido e sono convinta che si debba fare attenzione ai toni che si usano. Io penso che si debba essere muscolari nei fatti e non negli atteggiamenti”.