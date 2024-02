La Francia non esclude l'invio di soldati Nato in Ucraina, la guerra con Putin si allarga? La mossa di Macron

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La mossa di Macron. Il presidente della Francia non ha escluso l’invio di soldati occidentali in Ucraina per aiutare Kiev nella guerra contro l’invasione da parte della Russia. Ira di Putin, che minaccia l’uso di armi nucleari.

Le dichiarazioni di Macron sull’Ucraina

Al termine dell’incontro di Parigi di martedì 27 febbraio, il presidente della Francia Emmanuel Macron ha rilasciato dichiarazioni a sorpresa sul possibile invio di soldati occidentali in Ucraina per aiutare Kiev.

“Oggi non c’è consenso sull’invio ufficiale di truppe di terra, ma nulla è escluso! Faremo tutto il necessario per garantire che la Russia non possa vincere questa guerra”, poiché “la sua sconfitta è indispensabile per la sicurezza e la stabilità dell’Europa”. ha detto Macron.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni a Kiev per il G7

Una dichiarazione senza precedenti che ha causato, tranne per rare eccezioni come il caso della presidente dell’Estonia, reazioni distanti da parti di quasi tutti gli altri leader occidentali alleati della Francia.

Una mossa politica contro Giorgia Meloni?

Un’analisi delle parole di Macron è stata fornita dal politologo francese Emmanuel Dupuy, che ha visto la mossa del presidente della Francia alla luce di quanto accaduto pochi giorni prima.

Secondo Dupuy: “Macron è molto arrabbiato con Giorgia Meloni. È stato colto di sorpresa dalla scelta della premier italiana di presiedere il G7 in videoconferenza da Kiev, con Ursula von der Leyen e Justin Trudeau”.

Macron ha voluto quindi: “Fare dichiarazioni politiche per dare l’impressione che la riunione di Parigi avrebbe potuto avere un risultato concreto e un grande sviluppo con l’aumento degli aiuti europei” ha concluso Dupuy.

La risposta di Putin

Anche Vladimir Putin ha risposto alle parole di Macron sulla possibilità dell’invio di soldati occidentali in Ucraina per combattere contro la Russia nel tentativo di supportare al meglio la resistenza di Kiev contro l’invasione.

In un discorso alla Duma, la camera bassa del parlamento russo, in vista delle elezioni presidenziali, Putin ha ricordato all’Occidente il potenziale nucleare di Mosca.

“L’Occidente sta cercando di trascinare la Russia in una nuova corsa agli armamenti, ripetendo così lo scenario degli anni Ottanta. Gli oppositori della Russia devono ricordare che essa dispone di armi in grado di colpire obiettivi sul loro territorio” ha detto il leader della Russia.