Il ministro Piantedosi sulle zone colpite da maltempo e alluvione in Emilia-Romagna: il video dall'elicottero

Anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi si è recato in Emilia-Romagna per portare il sostegno del Governo alla zona profondamente colpita dall’alluvione delle scorse ore. In elicottero, il ministro ha sorvolato le zone dall’alto, assistendo a scene drammatiche e a un paesaggio impressionante ormai cancellato dalla furia dell’acqua.

Dalle immagini, in cui si vede Piantedosi al fianco di un vigile del fuoco, si può notare la devastazione del territorio, ormai irriconoscibile e annegato tra le acque che hanno provocato ingenti danni in tutta la Regione.

Il ministro si è successivamente si è recato presso la sede della Protezione civile dell’Emilia-Romagna dove ha tenuto una conferenza stampa in cui ha confermato: “Sicuramente un decreto legge per l’Emilia-Romagna è possibile e ci sarà un coordinamento dei ministri interessati già nel pomeriggio per cominciare a fare il punto sul maltempo e sulle alluvioni in Emilia-Romagna”.

“È chiaro che un bilancio degli interventi da finanziare si potra’ fare solo a emergenza superata”, ha concluso il ministro.