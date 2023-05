Anziani salgono sul tetto di casa a Faenza per sfuggire all'alluvione: il video del salvataggio in elicottero

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Sono ore drammatiche quelle vissute nella città di Faenza, in provincia di Ravenna, colpita dall’alluvione che sta mettendo in ginocchio l’intera Emilia-Romagna. Immagini dure, di interi paesi a fare i conti con gli allagamenti con i fiumi in piena che sono esondati e hanno fatto letteralmente annegare chilometri e chilometri di territorio.

Lo stesso è accaduto tra le strade di Faenza, dove la Guardia Costiera è al lavoro per soccorrere i cittadini. E in uno degli interventi, gli uomini del soccorso hanno messo in salvo una coppia di anziani che si erano rifugiati sul tetto di una casa per fuggire all’acqua che aveva già inghiottito la loro abitazione.

Un soccorso drammatico e spettacolare possibile grazie all’elicottero Nemo 12 della Guardia Costiera che li ha recuperati calando dall’alto il verricello.