Affluenza elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria in calo alle 12 di domenica: fino a quando si vota

Affluenza in calo alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria. Secondo quanto riferito dal portale Eligendo, il dato alle ore 12 è del 11,24% (11,57% nella prima e 9,54% nella seconda). Quattro anni fa, in Emilia-Romagna alla stessa ora si era recato ai seggi il 23,44% degli elettori, mentre in Umbria nel 2019 l’affluenza alle 12 era del 19,55%.

Al netto dei dati, a differenza delle precedenti elezioni regionali i cittadini potranno questa volta recarsi alle urne fino alle 15 di lunedì 18 novembre.

Nel corso della giornata di domenica 17 novembre i seggi resteranno invece aperti fino alle 23.

In Emilia-Romagna, dove le elezioni sono state anticipate per le dimissioni del presidente uscente Stefano Bonaccini diventato parlamentare europeo, i candidati sono quattro: Michele de Pascale (centrosinistra), Elena Ugolini (centrodestra), Federico Serra (Potere al popolo, Pci e Rifondazione comunista) e Luca Teodori (civico).

In Umbria i nomi in corsa sono invece nove, ma con ogni probabilità la sfida sarà tra la presidente uscente Donatella Tesei (centrodestra) e la sindaca di Assisi Stefania Proietti (centrosinistra).

I candidati ai seggi

Entrambi i candidati principali alle regionali in Emilia-Romagna, vale a dire Michele de Pascale ed Elena Ugolini, si sono presentati alle urne per votare nel corso della mattinata.

De Pascale si è presentato ai seggi alle 10.30, alla scuola elementare Pascoli di Cervia, dove vive con la famiglia.

Ugolini, invece, ha votato intorno alle 11 presso l’Istituto Crescenzi Pacinotti di via Saragozza, a Bologna.

Anche Stefania Proietti, candidata in Umbria, ha votato alla sezione 31 di Costa di Trex, frazione di Assisi (Comune in cui è sindaca), così come la rivale Donatella Tesei, che ha votato a Montefalco.

Come si vota alle elezioni Regionali

Alle elezioni Regionali in Umbria e in Emilia-Romagna votano, nel proprio Comune di residenza, tutti i cittadini maggiorenni.

Per esprimere il voto è necessario raggiungere il seggio elettorale ed esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale (sulla quale sono indicati indirizzo e numero di seggio).

Gli elettori possono:

votare esclusivamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo;

votare per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato;

solo in Emilia-Romagna e non anche in Umbria è possibile votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. La legge elettorale dell’Umbria, infatti, non consente il voto disgiunto.

Alle elezioni Regionali viene nominato direttamente, senza ballottaggio, il candidato che riporta anche un solo voto in più rispetto agli altri.