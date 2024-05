Il ministro Crosetto portato in ospedale in ambulanza, malessere durante il Consiglio Supremo di Difesa

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato trasportato in ambulanza in ospedale nella serata di martedì 21 maggio. Lo rende noto la Difesa, affermando che il ministro ha dovuto lasciare in anticipo il Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale.

Crosetto portato in ospedale per un malessere

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il ministro Guido Crosetto si sarebbe sentito male durante la riunione di oggi del Consiglio Supremo di Difesa, presieduto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il ministro è stato quindi trasportato in ospedale con un’ambulanza per essere sottoposto ad accertamenti.

Crosetto ricoverato per pericardite a febbraio

Lo scorso febbraio Guido Crosetto, 61 anni, era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Carlo Nancy di Roma dopo aver accusato un dolore al petto.

Al ministro era stata diagnosticata una lieve pericardite che non aveva provocato danni cardiaci, era stato dimesso dopo alcuni giorni di cure.

Il malore al Consiglio Supremo di Difesa

Il ministro Crosetto ha accusato un senso di malessere mentre si stava svolgendo al Quirinale il Consiglio Supremo di Difesa, presieduto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Hanno partecipato, fra gli altri, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri Tajani, Piantedosi, Crosetto, Giorgetti.

In un lungo comunicato del Quirinale è stato comunicato che di fronte alla crisi di Gaza, l’Italia “invoca l’applicazione del diritto umanitario e in particolare delle Convenzioni di Ginevra relative alla protezione dei malati e dei feriti, del personale medico e degli ospedali”.