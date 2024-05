Meloni alla convention di Vox: "Ue stanca e sottomessa, maternità surrogata è oscurantismo, non progresso"

No alla maternità surrogata e all’ideologia gender. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo alla convention di Vox, il partito dell’estrema destra spagnola.

Meloni ospite della kermesse di Vox

“Ci opporremo a chi vuole introdurre l’ideologia gender nelle scuole e promuovere pratiche disumane come l’utero in affitto”, che “uomini ricchi comprino i corpi di donne povere non è progresso, è oscurantismo” ha dichiarato la premier Giorgia Meloni in collegamento con l’evento “Europa Viva 24” a Madrid, domenica 19 maggio.

Meloni ha affermato di essere “orgogliosa” che il Parlamento italiano stia portando avanti una legge per rendere l’utero in affitto un reato universale.

L’appello ai sovranisti spagnoli

In un altro passaggio del suo intervento alla kermesse di Vox, Meloni ha poi aggiunto: “Noi vogliamo, e possiamo costruire, non sperare, ma costruire un’Unione Europea diversa e migliore di quella di oggi”.

Un’Europa, ha spiegato, “capace di concentrare le sue iniziative e le sue risorse economiche solo su alcune materie importanti, quelle sulle quali può offrire davvero un valore aggiunto”.

La premier e presidente dei Conservatori Ue (Ecr Party), riporta l’agenzia Agi, ha sottolineato che “il nostro Continente sta vivendo una fase di grande incertezza, di declino, e ha bisogno di noi”.

Secondo Meloni, l’Unione europea “deve mettere le sue aziende in condizioni di competere con quelle del resto del mondo. Tutti noi vogliamo una maggiore sovranità europea, un’autonomia strategica che ci renda meno dipendenti”.

“Ma non potremo mai avere alcuna autonomia e alcuna sovranità – rimarca la presidente di Ecr – se continueremo a massacrare le nostre imprese con regole che vengono imposte solo a loro”.

L’opposizione attacca la premier

Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva e candidata alle prossime elezioni europee nel collegio nord ovest con la lista Stati Uniti d’Europa, commenta la presenza della premier alla kermesse di Vox: “La presenza di Giorgia Meloni alla cosiddetta convention dei patrioti di Vox indebolisce l’Italia e la colloca ai margini della politica europea”.

“Meloni, Le Pen, Abascal, Orbàn, i trumpiani e chi più ne ha più ne metta: è il Circo Barnum dell’estrema destra a Madrid. Un’adunata di sovranisti, reazionari, razzisti e fenomeni da baraccone, ognuno con le proprie idee nazionaliste in antitesi tra loro e tutti insieme con una sola ricetta comune: distruggere l’Europa” accusa Sandro Gozi, segretario generale del Partito democratico europeo e membro del Team Europe di Renew.