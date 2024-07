Malore per il sindaco di Parma Michele Guerra, ricoverato in ospedale: come sta, il video dopo la paura

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Paura per il sindaco di Parma Michele Guerra. Nella mattinata di mercoledì 24 luglio il primo cittadino del Comune dell’Emilia-Romagna ha accusato un lieve malore in Municipio ed è stato portato in ospedale. In un video diffuso sui social, Guerra ha dato rassicurazioni sulle sue condizioni.

Malore per il sindaco di Parma Michele Guerra

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Parma, il politico non ha mai perso conoscenza e ha svolto accertamenti medici.

Stando ai risultati degli esami, che hanno dato esito negativo, non ci sarebbero problemi gravi. Lo fanno sapere fonti vicine al sindaco.

Fonte foto: ANSA Michele Guerra festeggia la vittoria del ballottaggio alle elezioni comunali del 2022 a Parma

Guerra resterà monitorato all’ospedale Maggiore di Bologna in via precauzionale.

Le parole nel video diffuso

“Voglio mandare questo messaggio per rassicurare tutti sulle mie condizioni di salute“, ha spiegato Guerra in un breve videomessaggio registrato in ospedale.

Il sindaco ha voluto anche ringraziare per tutti i messaggi di vicinanza ricevuti.

“Vi assicuro che è un’ondata di affetto che mi emoziona e di cui sono davvero grato”, ha concluso, prima di esprimere riconoscenza nei confronti del personale medico dell’ospedale.

Le reazioni della politica

“A nome nostro e dei nostri Gruppi consiliari facciamo al sindaco Michele Guerra i più sentiti auguri di una pronta ripresa e ringraziamo chi si sta occupando della sua salute con professionalità”, hanno scritto dalla maggioranza di centrosinistra i capigruppo Sandro Campanini, Antonio Nouvenne, Oronzo Pinto e Marco Boschini.

“La cosa più importante, adesso, è che si rimetta al meglio, per sé stesso, i suoi familiari – ai quali mandiamo un abbraccio – e per continuare nella sua positiva azione amministrativa a favore della città, come avvenuto fino ad ora. Forza Michele, siamo con te“, conclude la nota.

Vicinanza anche da parte di Fratelli d’Italia. I deputati Gaetana Russo e Fabio Pietrella, i consiglieri comunali Priamo Bocchi e Giuseppe Tramuta e il coordinatore locale Federico De Belvis hanno fatto un in bocca al lupo per la guarigione: “A nome nostro personale e di tutta la comunità di FdI rivolgiamo l’augurio sincero di un pronto recupero affinché torni a svolgere al più presto il suo mandato da sindaco di Parma nelle migliori condizioni possibili”, le loro parole.

“Auguriamo al sindaco di Parma Michele Guerra una rapida guarigione. Lo aspettiamo al più presto per portare avanti il lavoro per la città e la sua comunità. Forza Michele”, ha scritto invece la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent.

Chi è Michele Guerra

Michele Guerra è nato a Parma il 19 gennaio 1982.

Dopo una laurea in Lettere Moderne e un periodo come professore universitario di Storia e critica del cinema, ha ricoperto come tecnico la carica di Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili nel suo Comune di nascita.

Nelle elezioni comunali del 2022, dopo aver ottenuto il 44,18% dei voti al primo turno, ha sconfitto al ballottaggio il candidato del centro-destra, l’ex sindaco Pietro Vignali, con il 66% dei voti.

Secondo una recente classifica realizzata dal Sole 24 Ore, Guerra è il sindaco d’Italia più amato.