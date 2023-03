Il furgone la travolge mentre va in retromarcia a Monselice, morta una donna. Alla guida un amico di famiglia

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Incidente mortale a Monselice, in provincia di Padova. Una donna di 85 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone che stava facendo manovra per parcheggiare davanti alla sua abitazione. Sotto choc l’uomo al volante del mezzo, un amico di famiglia.

Travolta da un furgone a Monselice

Secondo quanto riporta il Gazzettino, l’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 marzo, a Monselice (Padova), in un’abitazione di via Porta Vallesella.

La vittima è un’anziana di 85 anni: è stata investita da un furgone che stava facendo retromarcia nel vialetto di casa.

I soccorsi

Non appena si è accorto di quanto successo, l’uomo alla guida del mezzo ha chiamato il 118, ma non c’è stato niente da fare. I soccorsi sono stati tempestivi ma a nulla sono serviti i tentativi dei sanitari di rianimarla, che alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Sotto choc l’uomo, 57 anni, amico di famiglia della vittima: è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito, il 57enne era andato a trovare l’anziana, come faceva spesso per farle un po’ di compagnia. Durante le manovre per parcheggiare il furgone nel vialetto dell’abitazione, non si sarebbe reso conto che l’amica era proprio dietro il furgone.

Così andando in retromarcia ha investito in pieno la donna, scaraventandola a terra. L’uomo rischia ora di venire indagato con l’accusa di omicidio stradale.