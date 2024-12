Donna morta investita a Sorso da un camion della spazzatura, l'incidente nell'area di servizio in viale Cotton

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Sorso, nella provincia di Sassari, in Sardegna, una donna è morta investita da un camion della spazzatura. L’incidente si è verificato in un’area di servizio in viale Cotton. La vittima si chiamava Anna Riu. Aveva 80 anni.

Cosa è successo a Sorso

Secondo le prime informazioni sull’incidente, riportate dall’agenzia ANSA, la donna è stata travolta da un mezzo della nettezza urbana in un’area di servizio in viale Cotton a Sorso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi sull’incidente.

L’investimento mortale che è costato la vita a una donna di 80 anni è avvenuto in una stazione di servizio in viale Cotton: a travolgerla, poco dopo le 9,30 del mattino di giovedì 19 dicembre, è stato un camion della ditta della nettezza urbana.

La dinamica dell’incidente a Sorso

A riportare maggiori dettagli sulla dinamica dell’incidente (e sull’identità della vittima) è La nuova Sardegna: in base alla prima ricostruzione dei fatti, il mezzo della nettezza urbana, che svolge il servizio di raccolta dei cassoni della spazzatura, stava entrando a bassa velocità nella stazione di servizio della Q8 al centro di Sorso per fare rifornimento.

La donna, che stava attraversando il piazzale, è stata travolta dal mezzo pesante. Il conducente del veicolo non si sarebbe accorto di lei.

L’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 9,30 del mattino di giovedì 19 dicembre. Sul posto, oltre alla Polizia locale, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.

Chi è la donna morta a Sorso

La donna che è stata investita poco dopo le 9,30 del mattino di giovedì 19 dicembre, nel centro di Sorso, in provincia di Sassari, si chiamava Anna Riu e aveva 80 anni. A darne notizia è La nuova Sardegna.

Stava attraversando il piazzale quando è stata investita da un mezzo della ditta della nettezza urbana, senza che il conducente si accorgesse di lei.