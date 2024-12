Bimba di 3 anni investita a Milano sulle strisce da pirata della strada, 63enne fermato dopo la fuga

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una bimba di tre anni è stata investita da un pirata della strada sulle strisce pedonali a Milano. L’incidente è avvenuto in piazza Durante, mentre la piccola era nel passeggino con la madre. Il conducente dell’auto, un SUV, non si è fermato a prestare soccorso, ma è stato rintracciato dalla polizia locale. La piccola, trasportata al Niguarda, non ha riportato gravi conseguenze.

In aggiornamento