Rocio Espinoza Romero morta investita dal camion a Milano, Francesco Monteleone racconta l'incidente

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il racconto di Francesco Monteleone, il camionista che ha investito e ucciso Rocio Espinoza Romero a Milano, sta venendo messo in dubbio da diverse testimonianze ed elementi che emergono dall’indagine della procura. Il 24enne si sarebbe accorto di aver travolto la donna e sua madre secondo gli investigatori.

Il racconto di Francesco Monteleone

Francesco Monteleone, il camionista di 24 anni che ha investito e ucciso Rocio Espinoza Romero a Milano l’11 dicembre, ha raccontato la sua versione dei fatti agli investigatori che stanno indagando su quanto accaduto.

Secondo il giovane, la 34enne, che spingeva due passeggini con i figli gemelli aiutata dalla nonna dei piccoli, si sarebbe trovata nell’angolo cieco del camion e per questa ragione non si sarebbe accorto né di averla colpita, né di averla trascinata per 13 metri.

Fonte foto: ANSA La scena dell’incidente

Il ragazzo giustifica quindi così il fatto di non essersi fermato a soccorrere la vittima, sua madre o i due piccoli, spostati dalla strada all’ultimo momento con una spinta da Espinoza Romero stessa.

I quattro elementi che mettono in dubbio il racconto

Ci sarebbero però quattro elementi che metterebbero in dubbio questo racconto. Il primo è relativo al punto di impatto della donna con il camion, che sarebbe frontale e non laterale, lontano quindi dall’angolo cieco.

Il secondo punto riguarda la madre della vittima, sbalzata per 8 metri dall’impatto, e i due passeggini con i bambini. Tutti e tre sarebbero finiti sul lato della strada dalla parte del conducente del camion, ben visibili dall’abitacolo.

Terzo punto a sfavore del racconto di Monteleone: un testimone lo avrebbe visto fermarsi per 4 secondi dopo l’impatto, ricordo confermato dalle telecamere di sorveglianza. Infine il ragazzo avrebbe chiamato il proprio avvocato dopo l’incidente ma prima di sapere di essere indagato.

I prossimi passi delle indagini

Monteleone è risultato negativo ai test per alcool e droga a cui è stato sottoposto dopo l’incidente. La procura ha richiesto l’arresto per il rischio di reiterazione del reato. Il 24enne sarà interrogato il prossimo venerdì 13 dicembre dal giudice per le indagini preliminari Alberto Carboni.

Nel frattempo il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha fatto visita, accompagnato dal comandante della polizia locale Gianluca Mirabelli, al marito della vittima dell’incidente.