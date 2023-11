Il discorso epocale di Robert Habeck su antisemitismo e Islam: cos’ha detto il vicecancelliere tedesco

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Robert Habeck, vicecancelliere della Germania e ministro dell’Economia, ha tenuto un discorso definito “epocale” da molti osservatori. Il tema è quello in primo piano per l’intero Occidente, ma in particolare per la Germania: l’antisemitismo. Il video della durata di 9 minuti e 40 secondi ha totalizzato oltre dieci milioni di visualizzazioni, e sembra aver centrato i temi e i modi che la Germania cercava.

La Germania e la sicurezza di Israele

“La sicurezza di Israele è la ragione di Stato tedesca” è la frase più citata del discorso di Habeck, secondo il quale questa “non è una formula vuota e non deve diventarlo”.

Il vicecancelliere ha poi affrontato uno degli argomenti più delicati per i tedeschi: “È stata la generazione dei miei nonni a voler sterminare la vita ebraica in Germania e in Europa. Dopo l’Olocausto la fondazione di Israele è stata la promessa di protezione agli ebrei: e la Germania è obbligata a mantenere questa promessa”.

Il discorso di Habeck e il riferimento all’Olocausto

Nel suo discorso, Habeck ha detto che 80 anni dopo l’Olocausto “gli ebrei non si sentono sicuri qui in Germania” e che i bambini hanno paura ad andare a scuola.

Poi il messaggio rivolto alle associazioni musulmane e ai cittadini musulmani in generale, invitati a uscire allo scoperto sul tema dell’antisemitismo, anche perché la Germania “offre protezione e offre diritti a chi viene a vivere, ma esige anche obblighi”, a cominciare dal rispetto dei fondamenti della Repubblica.

“Alcune associazioni islamiche si sono distanziate dalle azioni di Hamas e dall’antisemitismo. Ma non tutte: alcune in modo troppo titubante e in generale, io credo, troppo poco”, ha detto senza mezze misure Habeck.

Oltre 10 milioni di visualizzazioni in poche ore

Sottotitolato anche in arabo e in inglese, il video è stato visto 10,5 milioni di visualizzazioni nel giro di poche ore.

It’s almost four weeks since the horrific terrorist attack on #Israel. A lot has happened, the public debate has become heated and confused. Find thoughts from Vice-Chancellor Robert #Habeck in the video, putting the events in context. 📣With English, Hebrew and Arabic subtitles. pic.twitter.com/5jdXAZr7ey — Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (@BMWK) November 2, 2023

La stampa tedesca, quasi unanimemente, ha definito il discorso uno dei migliori della storia del Paese, scrivendo che avrebbe dovuto farlo un cancelliere.

Come riportato da diversi osservatori politici, per Habeck questo discorso rappresenta anche una seconda opportunità di tornare sulla cresta dell’onda dopo il calo di popolarità dovuto a una legge sul risparmio energetico e sulle pompe di calore, che lo ha reso il nemico numero uno per i populisti tedeschi.