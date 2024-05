Il caso dell'influencer Siu, parla la madre di Jonathan Maldonato: "Fango su di lui, spero che lei parli"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Difende suo figlio, la madre di Jonathan Maldonato raggiunta dalle telecamere di ‘Pomeriggio Cinque’ per un pensiero sul caso dell’influencer Siu. La 30enne è ancora in gravi condizioni. Nella stessa giornata gli inviati hanno tentato di ottenere una dichiarazione dalla mamma e dalla sorella della ragazza, ma senza risultati: "Lasciateci nel dolore", hanno detto in modo lapidario. Maria, la madre del 37enne, ha invece rotto il silenzio.

"Sono d’accordo che ci siano le leggi per combattere i femminicidi, ma certe volte si deve parlare di femminicidio al contrario". "C’erano delle tensioni in questa famiglia? Lei si poteva aiutare?", le chiedono. La madre di Jonathan Maldonato, che nel frattempo ha lasciato il carcere dopo l’arrivo del braccialetto elettronico da parte del fornitore, non si scompone: "Una persona si può aiutare se questa persona vuole essere aiutata".

"Se avesse problemi o no lo sa lei e lo sanno i suoi, che l’hanno cresciuta fino a una certa età", continua la suocera dell’influencer Siu. Non nasconde, tuttavia, una certa preoccupazione per le condizioni di salute della ragazza: "È la moglie di mio figlio, ci mancherebbe". Allo stesso modo, difende la reputazione di Jonathan: "Addosso a mio figlio è stato buttato tanto fango da parte di persone che nemmeno lo conoscono".