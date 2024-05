Scarcerato il marito dell'influencer Siu, tutti i dubbi sul tentato omicidio da parte di Jonathan Maldonato

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il giudice non ne ha convalidato l’arresto e Jonathan Maldonato è stato scarcerato. L’uomo, marito dell’influencer Soukraina El Basri, nota sui social con lo pseudonimo di Siu, è stato indagato per tentato omicidio, dopo il ricovero della moglie, in coma per una grave ferita al petto. L’indagato, per cui è stato previsto l’obbligo di firma e il divieto di avvicinamento alla moglie, sostiene che si sia trattato di un tentato suicidio. Ma la sua versione non convince gli inquirenti.

Scarcerato Jonathan Maldonato, il marito dell’influencer Siu

Il pubblico ministero ha chiesto al Gip la convalida del fermo di Jonathan Maldonato, 37enne marito della popolare influencer Siu.

L’uomo era stato condotto in carcere dopo che, lo scorso 16 maggio, la moglie era finita in ospedale con un buco nel petto e ricoverata in coma con prognosi riservata.

Fonte foto: ANSA L’ospedale di Biella

Maldonato al 118 aveva raccontato che la donna era “scivolata” riportando una “ferita al torace sbattendo su un mobile”. Ma la sua versione era risultata sospetta agli inquirenti.

L’uomo è stato accusato di tentato omicidio e maltrattamenti. In seguito, solo le misure cautelari per il secondo reato sono state convalidate dal giudice.

Maldonato è sottoposto all’obbligo di firma e al divieto di avvicinarsi a meno di un chilometro dalla moglie, ma è stato scarcerato.

I dubbi sull’ipotesi di tentato omicidio

Sulla credibilità della versione riportata da Maldonato – su cui attualmente si basa l’intera ipotesi di tentato omicidio – anche il Gip “nutre parecchie riserve”.

Tuttavia, prosegue la sentenza di scarcerazione riportata dal Corriere della Sera: “deve altresì essere evidenziato che obiettivamente emergono elementi a confronto di tale ricostruzione”.

Pare, prosegue il quotidiano, che Soukraina El Basri (il vero nome di Siu), nelle ore successive all’incidente abbia “sempre confermato la tesi della caduta occidentale”.

Il che concorderebbe con la paura di un ricovero in psichiatria segnalata dal marito, che afferma si sia trattato di un tentato suicidio.

Sembra inoltre che Siu avesse “già compiuto in passato ‘gesti anticonservativi’” e che tutti i familiari di Maldonato confermino “la versione del tentato suicidio di lei e del fatto che lei gli ha chiesto di mentire con la versione della caduta accidentale”.

Infine, le precedenti denunce di El Basri per maltrattamenti segnalavano controllo ossessivo e insulti, ma mai erano state denunciate violenze fisiche.