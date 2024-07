Fausto Crestan di Marostica morto al ristorante Rubens Stube Fest di Rubbio: il malore davanti alla compagna

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia nel Vicentino. Un uomo di 51 anni è morto a causa di un malore dopo essere entrato in un ristorante di Rubbio, frazione di Lusiana Conco, insieme alla propria compagna. La vittima si chiamava Fausto Crestan ed era originaria di Marostica. A nulla è valso l’intervento dei sanitari del 118: per lui non c’è stato nulla da fare.

Fausto Crestan di Marostica morto in un ristorante di Rubbio (Vicenza)

Il drammatico episodio è avvenuto nella giornata di domenica 21 luglio, intorno all’ora di pranzo.

Come riportato dal sito 7comunionline.it, Crestan si è sentito male poco dopo aver varcato l’ingresso del ristorante Rubens Stube Fest in centro a Rubbio, frazione divisa tra i Comuni di Bassano del Grappa e di Lusiana Conco, in provincia di Vicenza.

Fonte foto: Tuttocitta.it Il 51enne ha perso la vita in seguito a un malore avuto in un ristorante di Rubbio, in provincia di Vicenza

Stando alle poche informazioni a disposizione, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso.

I soccorsi

Sul posto sono giunti il personale del Suem 118, la Polizia Provinciale e l’elicottero di Treviso Emergenza, atterrato in un parco pubblico nelle vicinanze del ristorante.

I sanitari hanno tentato di rianimare il 51enne ripetutamente per mezz’ora, purtroppo invano: per lui non c’è stato nulla da fare.

In attesa dell’arrivo di un medico legale, il corpo senza vita dell’uomo è rimasto in custodia all’interno del locale.

L’uomo morto dopo un malore a San Vito Tagliamento

Lo scorso venerdì 21 giugno, dopo quasi un mese di ricovero all’ospedale di Udine, è morto anche Andrea Leonarduzzi, l’uomo di 39 anni che aveva accusato un malore improvviso durante un pranzo con gli amici a San Vito Tagliamento, in Friuli-Venezia Giulia.

Leonarduzzi era finito in coma a seguito di un’emorragia cerebrale. Alcune complicazioni cliniche sarebbero risultate fatali.

Il 39enne era collassato in modo improvviso durante un pranzo con gli amici, senza che ci fossero avvisaglie di ciò che stava per accadere.