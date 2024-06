Andrea Leonarduzzi morto dopo un malore improvviso durante il pranzo con gli amici a San Vito Tagliamento

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Dopo quasi un mese di ricovero all’ospedale di Udine è morto Andrea Leonarduzzi, l’uomo di 39 anni che aveva accusato un malore improvviso durante un pranzo con gli amici a San Vito Tagliamento: era finito in coma a seguito di un’emorragia cerebrale.

Morto a 39 anni Andrea Leonarduzzi

Alla fine non ce l’ha fatta Andrea Leonarduzzi, l’uomo di 39 anni che dallo scorso 25 maggio era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Udine.

Il 39enne è morto nella giornata di venerdì 21 giugno: dal giorno del suo arrivo nel nosocomio friulano l’uomo è sempre rimasto in uno stato di coma. Alcune complicazioni cliniche gli sarebbero state fatali.

Il post di cordoglio per Andrea Leonarduzzi, il 39enne morto in seguito a un malore improvviso accusato durante un pranzo con gli amici a San Vito Tagliamento

Il 25 maggio scorso, Andrea Leonarduzzi, aveva improvvisamente accusato un malore durante un pranzo tra amici a San Vito al Tagliamento, dove viveva con la compagna.

Il malore al pranzo con gli amici a San Vito Tagliamento

Andrea Leonarduzzi è collassato in modo improvviso durante un pranzo con gli amici, senza che ci fossero avvisaglie di ciò che stava per accadere. Immediata la chiamata al 112, con le condizioni dell’uomo, sbattuto a terra privo di sensi, che da subito sono apparse molto serie.

Trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, la diagnosi è stata subito la più temuta: emorragia cerebrale. Il 39 è rimasto in uno stato di coma da allora, senza possibilità di riprendersi a causa dei danni riportati in seguito al malore.

Nonostante fosse ricoverato in uno dei migliori reparti di neurochirurgia del Paese, una febbre improvvisa salita la scorsa settimana ha peggiorato le condizioni dell’uomo, il cui cuore ha smesso di battere nella giornata di venerdì.

Il cordoglio per la morte

In poco tempo la notizia si è diffusa in tutta la comunità di San Vito Tagliamento, dove Andrea ero molto conosciuto e benvoluto: lavorava in un mobilificio, era impegnato nel circolo Arci Cral e per molti anni aveva fatto parte di alcuni gruppi musicali locali in qualità di bassista.

“Il nostro amico Leo ci ha lasciati. Tutta la comunità del Cral è sgomenta, il dolore ci impedisce di formulare pensieri complessi: siamo cresciuti con lui, abbiamo riso, ci siamo fatti tante suonate assieme e pure qualche birra. [… ] Ciao Leo, ci mancherai come manca un amico, un fratello, un compagno di viaggio”. Con questo messaggio, postato su Facebook, Arci Cral ha voluto esprimere cordoglio per la morte di un amico della comunità.

I funerali di Andrea Leonarduzzi si terranno oggi, lunedì 24 giugno, alle 17.30 presso la Casa funeraria Eredi Querin a San Vito al Tagliamento.