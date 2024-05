L'interrogatorio di Jonathan Maldonato, marito dell'influencer Siu: "Era ferita, il sangue zampillava"

Diffusi i verbali dell’interrogatorio di Jonathan Maldonato, marito dell’influencer Siu. Sulla testa dell’uomo pende un’accusa di tentato omicidio. Intanto la moglie Soukaina El Basri, famosa sui social con il nome di “Siu”, è uscita dal coma e parla. Sulle sue condizioni i medici esprimono un cauto ottimismo.

Il rapporto fra Jonathan Maldonato e Soukaina El Basri

La coppia, come hanno testimoniato persone vicine a Siu, era in crisi da tempo. Questa la versione di Jonathan Maldonato – ancora da verificare – sugli ultimi tempi di convivenza con la moglie Soukaina:

Per ogni minima cosa si arrabbiava con me, anche per le cose stupide. Ad esempio: quella mattina si era arrabbiata perché non avevo messo alle bambine i calzini dello stesso colore. quella mattina si era già svegliata molto nervosa ed era stressata. Lei comunque era molto nervosa in questo periodo, a causa della morte del fratello in Marocco, delle condizioni di salute di un altro fratello e per l’attuale comportamento di un suo ex che la contattava insistentemente su Instagram.

Un’amica di Siu ribalta la prospettiva sostenendo che il marito fosse ossessivo e sempre presente e che Siu volesse lasciarlo.

L’ex di cui ha parlato Jonathan Maldonato appartiene a un lontano passato di Soukaina El Basri. Il marito ha dichiarato che nel 2012, all’epoca dei fatti, la donna tentò il suicidio e venne ricoverata in un istituto psichiatrico:

Specifico che anche in quel periodo mia moglie aveva tentato il suicidio ingerendo dei farmaci. A seguito di quel gesto venne ricoverata in psichiatria, nel 2012. Noi ci siamo messi insieme nel 2013 e siamo sposati da sei anni. I suoi genitori l’avevano cacciata di casa perché non accettavano la nostra relazione.

Le due versioni dei fatti

Soukaina El Basri è stata ricoverata in condizioni gravissime nella serata del 18 maggio, con un buco poco sopra il seno sinistro. Jonathan Maldonato ha fornito due versioni degli eventi: inizialmente aveva sostenuto che la moglie avesse sbattuto contro un mobile.

Poi cambiò versione e raccontò che la donna aveva tentato il suicidio. Nel corso dell’interrogatorio, Maldonato ha riferito di una serie di atti aggressivi:

Lei si sveglia arrabbiata, è nervosa, depressa […] È cresciuta senza amore, mi tira ceffoni e io li accetto. […] Mi ha tirato uno schiaffo senza motivo sul collo […] Ha preso il barattolo dell’olio per i capelli delle bambine e me lo ha tirato contro.

Il marito parla di un tentativo di suicidio

Poi il presunto tentato suicidio:

Ho sentito un rumore forte provenire dalla cucina. Purtroppo è un rumore che conosco molto bene perché lei fa sempre così. Quando non regge la pressione compie atti autolesionistici. E il rumore del cassetto in cui ci sono le posate […] sono corso in cucina verso di lei, aveva una cosa in mano con il pugno chiuso. Non c’era tanta luce, non ho visto cosa avesse in mano […] sono intervenuto e lei ha alzato le mani facendo cadere qualcosa a terra.

E ancora:

Aveva questa cosa in mano. Mi sono avvicinato, lei ha alzato le mani e l’oggetto è caduto a terra. Ho avvertito un rumore… non era il “tin” di una forchetta, per intenderci. Le ho detto: “Che ca**o hai fatto?”, e mi ha fatto vedere la ferita.

Poi la descrizione del sanguinamento:

Zampillava, saltellava.