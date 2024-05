Un'amica dell'influencer Siu parla del marito: "Era ossessivo e sempre presente, lei voleva lasciarlo"

Mentre Siu, nome d’arte dell’influencer Soukaina El Basri, si è svegliata dal coma, arrivano le rivelazioni di un’amica. La donna è stata ascoltata da un inviato di ‘Pomeriggio Cinque’ e ha fatto rivelazioni importanti specialmente su Jonathan Maldonato, il marito ora in carcere. Secondo l’amica, Siu da tempo avrebbe voluto lasciare il 37enne.

I motivi sarebbero legati ai comportamenti di lui, che secondo la donna avrebbe avuto un atteggiamento ossessivo nei confronti della moglie. "Lei voleva lasciarlo da tempo, in verità, ma per un motivo o per un altro – più per i figli – faceva fatica". Perché quella volontà di interrompere la relazione?

L’amica continua: "Lui era molto ossessivo, non la lasciava libera […] Una volta siamo uscite e c’era lui. Era sempre presente". Una presenza che si estendeva anche sul posto di lavoro. "Quando lei doveva lavorare voleva sempre esserci lui". Infine, confessa: "Dalla prima volta che l’ho visto ho avuto sempre una sensazione negativa".

Dopo quella dell’incidente domestico, Jonathan Maldonato ha cambiato versione e ha riferito che sua moglie intendeva suicidarsi, specialmente dopo ave appreso che Siu è uscita dal coma. Contro di lui un’ulteriore prova: Maldonato potrebbe aver violato i sigilli dell’appartamento per spostare un cappotto, inquinando dunque la scena del crimine.