Influencer Siu in fin di vita a Biella con un foro nel petto, il marito aveva detto che era caduta in casa

L’influencer Suokaina El Basri, detta Siu, è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Novara. Non è chiaro cosa sia successo alla donna, modella 30enne di Biella molto attiva sui social. La spiegazione fornita dal marito, secondo cui la moglie sarebbe caduta e si sarebbe ferita in casa, non convincerebbe gli inquirenti. L’uomo aveva chiamato i soccorsi subito dopo l’episodio, avvenuto lo scorso giovedì 16 maggio nel Biellese.

L’influencer Suokaina El Basri, detta Siu, in fin di vita: i soccorsi

Come riportato da Sky TG24, durante il trasporto verso l’ospedale la donna – madre di due bimbi – sarebbe stata ancora cosciente.

Agli operatori del 118, la giovane avrebbe confermato la versione fornita dal marito, che in quel momento si trovava insieme a lei nell’ambulanza.

Le indagini degli inquirenti si stanno concentrando sulla situazione familiare e sul rapporto della coppia

Le condizioni di Siu sono successivamente precipitate e la giovane è stata trasferita a Novara.

Ora si trova in terapia intensiva in prognosi riservata. Stando a Tgcom24, avrebbe avuto un arresto cardiaco e le sue condizioni sarebbero stabili ma particolarmente critiche.

I dubbi sulla versione del marito

A chiamare il 118 era stato il marito, lo scorso giovedì 16 maggio.

Quel foro nel petto era sembrato strano fin da subito agli inquirenti. La ferita non sarebbe infatti compatibile con una caduta in casa.

Al momento l’uomo non risulta comunque indagato.

Le indagini

Le indagini si stanno concentrando sulla situazione familiare e sul rapporto della coppia.

Al momento dell’incidente, moglie e marito si trovavano in casa insieme alle due figlie.

L’abitazione è stata posta sotto sequestro.