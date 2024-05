L'influencer Siu esce dal coma, ma il marito resta nei guai per via del cappotto: violati i sigilli della casa

L’influencer Siu è fuori dal coma farmacologico. La donna, il cui nome completo è Soukaina El Basri, sembra sia fuori pericolo ma resta ricoverata nel reparto di rianimazione. Nel frattempo emergono nuovi sospetti sul marito, Jonathan Maldonato, fermato con l’accusa di tentato omicidio: avrebbe fatto irruzione nell’abitazione in cui viveva con l’influencer, violando i sigilli e spostando un cappotto.

Come sta l’influencer Siu

È uscita dal coma Soukaina El Basri, l’influencer biellese di 30 anni, soprannominata Siu, che da giovedì 16 maggio si trova all’ospedale Maggiore di Novara dopo essere rimasta gravemente ferita in casa.

È la prima volta che la donna riprende conoscenza: quando era arrivata al pronto soccorso di Biella con un buco nel petto, aveva detto di essere caduta in casa. Poi era svenuta e le sue condizioni erano peggiorate fino al ricovero d’urgenza a Novara.

Fonte foto: ANSA

Secondo quanto ricostruito dal Corriere di Torino, la donna sembra essere fuori pericolo ma resta ricoverata nel reparto di rianimazione e nessuno può farle visita.

Anche il fratello attende in sala d’aspetto, dove ieri (giovedì 23 maggio) ha bloccato il marito dell’influencer. Tra i due si sarebbe acceso un parapiglia, prima che Jonathan Maldonato venisse portato in Questura e posto in stato di fermo.

Nuovi sospetti contro il marito

Sembrano emergere nuovi indizi sul caso dell’influencer Siu: il marito avrebbe violato i sigilli dell’abitazione in cui viveva con la donna per inquinare le prove contro di lui. Ad avvalorare l’ipotesi della Squadra mobile e della Procura di Biella, ci sarebbe un indumento spostato.

Per la precisione si tratta un cappotto che prima del sequestro della casa, avvenuto il 18 maggio, era appoggiato su una sedia. Pochi giorni fa è stato invece trovato sul tavolo della cucina.

Jonathan Maldonato sarebbe entrato grazie a un mazzo di chiavi nascosto e pare che il suo passaggio nell’abitazione sia stato confermato da un sistema che rivelava gli spostamenti della sua auto.

Chi è Jonathan Maldonato

Trentasette anni, Jonathan Maldonato, noto anche come Johnny Jonathan, è un dipendente di una nota azienda produttrice di caffè a Gattinara, suo luogo di nascita.

Vive a Chiavazza con la moglie e, secondo quanto emerso, i due si sono sposati nel 2018 e dal matrimonio sono nate due bambine, una di 5 e l’altra di 6 anni.

Finora l’uomo ha negato tutte le accuse, ma ha cambiato versione su quanto accaduto giovedì 16 maggio. Subito dopo i fatti, Maldonato aveva raccontato che Siu si era ferita in un incidente domestico, colpendo lo spigolo di un mobile.

Adesso, invece, sostiene che la moglie volesse suicidarsi perché depressa e che è sia stato lui stesso ha fermarla mentre tentava di togliersi la vita. Le testimonianze degli amici, però, sembrano smentire questa storia.