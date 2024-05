Caso dell'influencer Siu, parla un vicino della coppia: "Da quella casa qualcuno chiedeva aiuto", il video

Si arricchisce di particolari il caso dell’influencer Siu, fortunatamente sopravvissuta al ferimento grave dopo il ricovero d’urgenza. Alle telecamere di ‘Pomeriggio Cinque’ un vicino di casa fa una rivelazione sconcertante e che si ricollega ai tempi in cui da parte della ragazza partì una denuncia, nel 2023, a seguito degli atteggiamenti ossessivi del marito Jonathan Maldonato.

"Si sentiva lei che gridava ‘aiuto, aiuto’, poi è arrivata la polizia". L’inviato gli domanda se si ricorda quando sarebbe successo il fatto, e il vicino risponde: "Circa un anno fa". "Le grida arrivavano da dentro casa". Se così fosse, i dissapori presenti in casa Maldonato-El Basri potrebbero definirsi maggiormente. Ricordiamo che ben due persone, un’amica e l’ex manager di Siu, hanno riferito che l’influencer per un lungo periodo non sarebbe stata in grado di lavorare per via delle gelosie del marito.

"Se qualcuno arriva a gridare ‘aiuto’ da casa sua significa che qualcosa non va", sottolinea il vicino. Secondo le ultime notizie, il gip non avrebbe ritenuto attendibile la versione del tentato omicidio, in risposta alle richiesta di convalida del fermo avanzata dal pm per Jonathan Maldonato che, intanto, con l’arrivo del braccialetto elettronico ha lasciato il carcere.