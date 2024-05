Il caso dell'influencer Siu secondo l'ex manager della donna: "Era impossibile lavorare, lui era un ostacolo"

Si arricchisce di dettagli il caso dell’influencer Siu, nome d’arte di Soukaina El Basri, fortunatamente risvegliatasi dal coma dopo il grave ferimento in casa. Appresa la notizia, sono tanti gli appartenenti la rosa di conoscenze della giovane che rompono il silenzio sui comportamenti del marito Jonathan Maldonato. Ne emerge il ritratto di un uomo dal carattere ossessivo, con la volontà di essere sempre presente nella vita quotidiana dell’influencer al punto da comprometterne le collaborazioni.

Lo racconta a ‘Quarto Grado’ Antonio Barrera, noto come Tony, che nel 2020 aveva avviato una collaborazione con Siu. Tra le aspirazioni della ragazza c’era il mondo dello spettacolo: "Sognava di condurre qualcosa", dice Tony, che aggiunge che la giovane influencer aveva del talento.

La loro collaborazione era durata poco per via delle insistenti pressioni da parte di Maldonato. Era stata proprio l’influencer a interrompere il rapporto di lavoro "nella speranza che lui capisca e cambi modo di vedere". Barrera racconta: "Era quasi impossibile collaborare con lei", e non certo per una mancanza di potenziale.

Il marito "non voleva e creava sempre ostacoli su tutto". Nel marzo 2021, tuttavia, Soukaina El Basri aveva nuovamente contattato Barrera per riprendere la collaborazione perché il marito si era "calmato", ma niente da fare: ancora una volta tutto veniva ostacolato. "Lui non la faceva uscire", rivela l’ex manager. Parole, le sue, che ricordano quelle dell’amica che ha raccontato della presenza di Maldonato anche nelle uscite mondane.

Nell’aprile 2024, poi, un’altra richiesta di riprendere la collaborazione da parte di Siu fino al misterioso episodio avvenuto in casa, quando l’influencer è finita in ospedale gravemente ferita.