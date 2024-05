Spunta un audio inedito dell'influencer Siu inviato ad un'amica: "L'ho denunciato perché mi stalkerava"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Si definiscono ancora di più i contorni di quanto accaduto all’influencer Siu, finita all’ospedale con una ferita grave al petto. Un’amica della ragazza è intervenuta in collegamento con ‘Mattino Cinque’ mercoledì 29 maggio e ha fatto ascoltare due note vocali che Soukaina El Basri – questo il vero nome dell’influencer – le ha inviato con un anno e mezzo di distacco. Nel primo, fa notare l’amica, Siu le comunicava dei problemi con il marito Jonathan Maldonato che l’avevano portata a denunciarlo alle autorità. Nel secondo, invece, l’influencer le riferiva che l’uomo si era calmato.

"Ho avuto problemi con mio marito e l’anno scorso l’ho denunciato, perché mi stalkerava troppo. Ho vissuto una vita di me**a per colpa sua". Queste le parole lapidarie usate da Siu nell’audio inviato all’amica. Nel suo racconto, del resto, emerge quanto rivelato anche da Antonio Barrera, ex manager di Soukaina El Basri, che ha riferito come fosse impossibile collaborare con la ragazza dal momento che il marito era sempre presente.

Dopo la denuncia, quando arrivavano i controlli Maldonato "si metteva a fare tutti i nomi delle persone", e per questo Siu nell’audio diceva che si era sentita costretta a sparire, per evitare di creare problemi ad altre persone. Un anno e mezzo dopo, un nuovo vocale: Siu aveva ritirato la denuncia perché il marito si sarebbe calmato, dunque per lei si erano riaperte possibilità lavorative che prima, la gelosia di Maldonato, le avrebbero precluso.