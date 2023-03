Gwyneth Paltrow a processo per un incidente sugli sci: l'attrice avrebbe causato lesioni cerebrali a un uomo

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

L’attrice e imprenditrice Gwyneth Paltrow sta affrontando in questi giorni un processo che la vede imputata: tutto a causa di un incidente di sci avvenuto anni fa, nel corso del quale un uomo avrebbe riportato per colpa sua lesioni molto serie. È stato chiesto un maxi-risarcimento.

Gwyneth Paltrow a processo per un incidente di sci

Il premio Oscar come Migliore Attrice è stata chiamata a presenziare ad un’udienza in tribunale a Park City, nello Utah. Qui, è accusata di aver provocato lesioni ad un uomo di allora 70 anni, l’ottico in pensione Terry Sanderson.

I fatti, si apprende dai media americani, risalgono a febbraio 2016. Gwyneth Paltrow si trovava nella cittadina che ospita ogni anno il Sundance Film Festival e, stando alle accuse, a causa di un condotta scellerata sugli sci si è scontrata con il pensionato.

Fonte foto: IPA Gwyneth Paltrow nell’aula di tribunale, martedì 21 marzo 2023

Ad avere la peggio è stato proprio lui: ha riportato la rottura di alcune costole e lesioni cerebrali. Oltre all’infortunio fisico, ha addotto anche stress emotivo e per questo la sua iniziale richiesta di risarcimento è stata enorme.

Chiesti all’attrice 300.000 dollari di risarcimento

Come riporta l’Associated Press, Terry Sanderson le ha fatto causa per 3 milioni di dollari, cifra poi ridotta però a 300.000 dollari. A perorare la sua versione è stato chiamato a testimoniare l’amico Craig Ramon, secondo il quale la colpa dell’incidente sarebbe stata solo di Gwyneth Paltrow.

Dal canto suo, l’attrice ha ammesso che ci sia stato uno scontro sette anni fa a Park City, ma sostiene che la colpa dell’incidente sia di Sanderson. Inoltre, viene riportato che alcuni membri del gruppo della Paltrow dopo lo schianto hanno chiesto all’uomo come si sentisse e questo avrebbe riferito di stare bene.

Anche per questo, Gwyneth Paltrow ha presentato una contro-querela, chiedendo il pagamento delle spese legali e un singolo dollaro per i danni. Secondo lei, il pensionato oltre ad aver causato l’incidente ha esagerato la natura delle lesioni per sfruttare la sua fama e ricchezza.

La nuova carriera dell’ex attrice della Marvel

Nonostante la fortunata carriera, Gwyneth Paltrow non è uno dei nomi più amati del mondo dello spettacolo. È stata spesso al centro di controversie, soprattutto per il suo sostegno alla medicina alternativa e pratiche pseudo-scientifiche promosse tramite la sua azienda Goop – la stessa con al quale ha commercializzato prodotti come “la candela al profumo della mia vagina” e molto altro.

Per seguire la sua nuova vocazione imprenditoriale, ha di fatto messo da parte la carriera da attrice. Salita alla ribalta negli anni ’90, ha raggiunto l’apice del successo nel 1999 grazie al premio Oscar e al Golden Globe per ‘Shakespeare in Love’.

È stata anche uno dei volti fissi delle prime fasi del Marvel Cinematic Universe, il franchise di cinecomic nel quale ha interpretato per numerosi film Pepper Potts, collaboratrice e poi fidanzata di Tony Star aka Iron Man, interpretato da Robert Downey Jr. L’ultimo film risale al 2019 ed è stato ‘Avengers: Endgame’.