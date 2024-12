L'attrice Malena lascia il porno, annuncio a sorpresa della star dell'hard

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’attrice Malena lascia il porno. La star dell’hard ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dalle scene a luci rosse dopo due anni di inattività. All’anagrafe come Filomena Mastromarino, è una delle attrici hard italiane più famose e seguite di questo panorama cinematografico. In passato la donna si era dedicata anche alla politica tra le fila del Partito Democratico.

Malena, nome d’arte di Filomena Mastromarino, è nata nel 1983, in Puglia. Dopo aver iniziato la sua carriera nella politica, nel Partito Democratico, per il quale è stata delegata nazionale dell’Assemblea del Pd, ha poi scelto di virare verso la carriera cinematografica.

La donna ha raccontato della sua esperienza in questo mondo e della decisione di smettere in una lunga intervista concessa ad Hoara Borselli.

L’entrata nel mondo del porno

Quello che fuoriesce dall’intervista a Il Giornale è il ritratto di una donna molto credente, con un’infanzia rigida e che ha scelto di dedicarsi al porno per una sorta di ribellione.

“Prima di arrivare al porno sono passata per uno step importante come la perdita della verginità che non ho vissuto con leggerezza. Solo dopo un anno di fidanzamento feci quel passo. Ho sempre considerato la verginità un valore importantissimo, sacro”, racconta.

Malena ricorda di essersi trovata all’epoca in una relazione clandestina con un uomo e di aver pensato: “Visto che non posso essere tua sarò degli altri. Da quel momento il porno entra nella mia vita”.

Il pentimento di Malena

Una scelta che oggi la pornostar rimpiange. “Credo che il porno sia stato uno sbaglio e sono certa di aver già pagato. Avrei dovuto riflettere di più. Mi sono fatta trascinare dal gioco e mi sono fatta male da sola come donna”, confessa.

L’intervistata critica aspramente il mondo nel quale ha lavorato per anni, definendolo “pericoloso”. “Non mi piaceva più ciò che accadeva intorno all’ambiente del porno, era diventato tutto un’esagerazione. Non era più un vizio ma un peccato. E mi sentivo responsabile di un sistema che illude povere ragazze che un giorno sarebbero diventate come me”. Malena inoltre racconta di come nello star system del cinema vietato ai minori ci sia una mancanza di umanità. “Tu esci, vai a lavorare e poi torni sola. Nessuno ti riaccompagna. Una volta uscita dal set nessuno si preoccupa più di te”, sottolinea.

Sono tante le cose che infatti le sono state precluse negli anni, a sua detta. Anzitutto il suo lavoro ha impattato nel rapporto con i genitori. “Non gliel’ho mai detto, hanno scoperto del mio lavoro dalla tv, non volevo dare a mia madre la responsabilità”, dice. Anche la sua vita sentimentale è stata modificata. “Non ho avuto la possibilità di avere un uomo al mio fianco. Qualsiasi uomo mi vedeva sempre come Malena non come Filomena. Volevano Malena sex symbol e senza il sex era come se non fossi niente”.

I trascorsi

Nell’intervista, l’attrice parla anche del modo in cui è uscita dal mondo della politica. “Mi avevano dato un ruolo che nemmeno avevo chiesto. Poi, appena ho comunicato che facevo porno, mi hanno chiesto di dare le dimissioni”.

Molto significativi anche i passaggi sulla sua infanzia. Come da lei raccontato, Malena ha ricevuto un’educazione rigida e molto religiosa, sognava di fare la maestra e, da persona molto credente, in adolescenza aveva anche pensato di farsi suora.

“Ricordo di essermi innamorata di un ragazzo. La sensazione è stata talmente bella da aver capito che non potevo rinunciare a quelle emozioni. Anche se oggi penso che se mi fossi fatta suora starei sicuramente meglio”, chiosa Malena.