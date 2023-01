Selfie dall'ospedale di Jeremy Renner dopo l'incidente con lo spazzaneve: come sta l'attore degli Avengers

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Jeremy Renner, l’attore hollywoodiano conosciuto in tutto il mondo per essere l’Occhio di Falco degli Avengers della Marvel, ha pubblicato una foto su Instagram per la prima volta dopo il terribile incidente in cui è stato travolto da uno spazzaneve.

La foto dall’ospedale e l’affetto degli altri eroi Marvel

“Grazie a tutti per le vostre parole gentili. Sono in condizioni pessime per poter scrivere. Ma mando amore a tutti voi”, ha scritto il divo come didascalia all’immagine in cui mostra i lividi e le ferite.

Tanti i messaggi sotto il post da parte dei suoi colleghi del Marvel Cinematic Universe, come Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Capitan America), Chris Pratt (Star Lord), Mark Ruffalo (Hulk), Taika Waititi (regista di “Thor: Love And Thunder”).

Tra i tanti auguri di pronta ripresa, si leggono anche quelli di Penelope Cruz, Heidi Klum, Jimmy Fallon, Kate Beckinsale, Orlando Bloom, Isla Fisher, Vanessa Hudgens, Vera Farmiga.

Il terribile incidente con lo spazzaneve

Nella giornata di martedì l’addetta stampa dell’attore, Samantha Mast, ha raccontato i dettagli dell’incidente con lo spazzaneve di Jeremy Renner.

Secondo quanto ha ricostruito la sua assistente, l’uomo stava pulendo il 1° gennaio il vialetto della sua casa in campagna in Nevada.

Si era messo in testa di togliere la neve per permettere ai familiari di raggiungere le proprie abitazioni dopo aver passato le feste tutti assieme.

Mentre si trovava dietro il mezzo pesante, il gatto delle nevi ha iniziato a muoversi. L’attore avrebbe tentato di risalire a bordo per fermarlo, venendo però investito e riportando gravi lesioni al petto e alla colonna vertebrale.

Nelle prime ore c’è stato anche il sospetto che il divo fosse in stato di ebbrezza. Ipotesi però smentita dagli stessi investigatori, che parlano di un “tragico incidente”.

Il ricovero e le sue condizioni

“Jeremy sta facendo molti progressi ed è sveglio, parla ed è di buon umore“, ha spiegato l’addetta stampa. Sottolineando però che rimarrà ricoverato in Terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili.

La famiglia, ha detto ancora la sua PR, chiede di continuare a mandargli pensieri positivi mentre “guarisce con i proprio cari al suo fianco”.